Vietnam: perte nette de 812 millions de dollars pour VinFast au 2T, malgré une hausse des livraisons

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast a rapporté vendredi une perte nette de 812 millions de dollars au deuxième trimestre, et ce, malgré une augmentation significative de ses livraisons.

Les résultats financiers de l'entreprise, publiés vendredi, affichent une perte nette de 812 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, 40 millions de dollars de plus que pour la période juillet-septembre de l'année dernière.

La société a pourtant déclaré avoir livré plus de 35.800 véhicules au cours du trimestre, soit une augmentation de 172% sur un an.

Le chiffre d'affaires sur la période s'est élevé à 663 millions de dollars, soit une hausse de 91,6% sur un an.

Le premier constructeur automobile du Vietnam, qui appartient au conglomérat Vingroup, a pour ambition de concurrencer les géants mondiaux des véhicules électriques tels que Tesla.

Si les scooters, voitures, et bus électriques de VinFast sont omniprésents dans le pays de 100 millions d'habitants l'entreprise a du mal à pénétrer le marché international, le cours de son titre fluctuant fortement depuis son introduction au Nasdaq en août 2023.

Avec près de 400 showrooms dans le monde, la société tente pourtant de conquérir l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Mais la menace des droits de douane imposés par Donald Trump à partir d'avril a perturbé l'exercice de VinFast.

Début juillet, le Vietnam a finalement conclu un accord avec les Etats-Unis, son principal marché d'exportation, qui prévoit l'application d'une surtaxe de 20%.