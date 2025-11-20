Vietnam: le bilan des inondations monte à 41 morts

Des véhicules inondés à Nha Trang, au Vietnam, le 20 novembre 2025 ( AFP / Duc Thao )

Des crues et glissements de terrain provoqués par plusieurs semaines de pluies exceptionnelles au Vietnam ont fait au moins 41 morts et neuf disparus, et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, ont rapporté les autorités jeudi.

Le sud et le centre du pays asiatique ont enregistré des précipitations incessantes depuis la fin octobre, provoquant des inondations à répétition et laissant sous les eaux des destinations touristiques ainsi que des sites historiques.

Selon le ministère de l'Environnement, au moins 41 personnes ont perdu la vie depuis le week-end dernier et des recherches sont en cours pour retrouver neuf disparus.

Environ 62.000 personnes ont été évacuées de leurs maisons dans les régions touchées, où des axes routiers majeurs sont coupés par les glissements de terrain et où un million de personnes sont coupées du réseau d'électricité, selon la même source.

Dans la ville côtière de Nah Trang, prisée des touristes, des quartiers entiers se trouvent sous les eaux, montrent les photos de l'AFP.

Bui Quoc Vinh, un propriétaire de plusieurs commerces de 45 ans dans cette ville, a dit être en sécurité dans son appartement au 24e étage, mais s'inquiéter pour ses restaurants et magasins au rez-de-chaussée, sous environ un mètre d'eau.

"Mes employés doivent s'occuper de leurs maisons inondées", a-t-il noté, précisant ne pas s'attendre à ce que l'eau se retire bientôt, au vu de la pluie incessante.

- Armée mobilisée -

Dans la région montagneuse de Da Lat, à 290 kilomètres d'Hô-Chi-Minh-Ville (ex-Saïgon), les précipitations ont atteint dans certaines zones 600 millimètres depuis le week-end, selon les services météorologiques.

Des glissements de terrain meurtriers y ont été signalés. Selon Vu Huu Son, 56 ans, propriétaire d'un hôtel dans la région, ces glissements de terrain ont bloqué toutes les routes menant à la ville, sauf une.

"Je ne pense pas que nous ayons des touristes actuellement, car ils sont tous partis le week-end dernier avant les pluies et ont également annulé leurs visites ici", a-t-il déclaré à l'AFP.

Des personnes traversent une rue inondée de Nha Trang au Vietnam le 20 novembre 2025 ( AFP / Duc Thao )

Une section de 100 mètres de la route du col de Mimosa s'est effondrée à la suite d'un glissement de terrain mercredi soir, tandis que deux autres routes ont été fermées, a indiqué le média d'État Tuoi Tre News.

La compagnie ferroviaire publique de Hanoï a annoncé la suspension de plusieurs lignes de train reliant le nord et le sud du pays en raison des inondations, toujours selon les médias d'État.

Le ministère de la Défense a déployé des hélicoptères pour secourir les habitants bloqués ou cernés par les eaux.

Les lignes téléphoniques d'urgence ont enregistré un nombre inhabituellement élevé d'appels mercredi soir, alors que le niveau des eaux montait dans toute la région.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a donné instruction aux dirigeants des trois provinces les plus touchées par les inondations, Khanh Hoa, Dak Lak et Gia Lai, de mobiliser l'armée, la police et les autres forces de sécurité afin de "déplacer et évacuer rapidement les populations" vers des zones sûres, a indiqué jeudi un communiqué du gouvernement.

- Acide sulfurique -

Les sauveteurs ont apporté de la nourriture et de l'eau aux hôpitaux inondés de la ville côtière de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, a rapporté le journal d'État Thanh Nien.

Jeudi matin, le niveau de la rivière Ba, dans la province de Dak Lak, a dépassé le record de 1993 à deux endroits, tandis que la rivière Cai, dans la province de Khanh Hoa, a également atteint un nouveau record, selon le bureau météorologique.

Les inondations se sont produites parce que de fortes pluies ont rehaussé le niveau déjà élevé des eaux, a expliqué Hoang Phuc Lam, directeur adjoint du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à la télévision d'État.

À Dak Lak, les eaux de crue ont emporté 100 barils de 20 litres d'acide sulfurique provenant d'une sucrerie, a annoncé le ministère de la Sécurité publique, qui a prévenu la population des risques de contamination.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Au Vietnam, les catastrophes naturelles ont déjà fait au moins 279 morts ou disparus cette année et causé plus de deux milliards de dollars de dégâts, selon l'office national des statistiques.