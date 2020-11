Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vienne: Les suspects en Suisse auraient rencontré l'assaillant en juillet Reuters • 08/11/2020 à 16:22









VIENNE: LES SUSPECTS EN SUISSE AURAIENT RENCONTRÉ L'ASSAILLANT EN JUILLET ZURICH (Reuters) - Les deux hommes arrêtés mardi en Suisse à Winterthur près de Zurich pour leurs relations présumées avec l'auteur de la fusillade qui a fait quatre morts le 2 novembre à Vienne avaient rencontré l'assaillant dans la capitale autrichienne en juillet, a rapporté dimanche la presse helvétique. Selon le NZZ am Sonntag, qui cite deux sources "bien informées", les deux suspects âgés de 18 et 24 ans ont séjourné à Vienne entre le 16 et le 20 juillet. Il ajoute que l'assaillant, abattu par la police, s'est peut-être rendu à Winterthur entre le 21 juillet et le jour de la fusillade. Les autorités suisses ont déclaré mercredi que les deux hommes étaient "manifestement des amis" de l'agresseur et qu'ils l'avaient rencontré en personne, à une date non précisée. En 2017, une mosquée de Winterthur, une ville située à 25 km au nord-est de Zurich, avait dû fermer ses portes après plusieurs incidents, notamment des appels au meurtre de non musulmans lancés par un imam local. En septembre dernier, un homme baptisé "l'émir de Winterthur" a été condamné à cinquante mois de prison pour avoir procédé à des recrutements pour le compte de l'Etat islamique. L'auteur de l'attentat été identifié sous le nom de Kujtim Fejzulai, un djihadiste possédant les nationalités autrichienne et nord-macédonienne, condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie. Il avait été libéré en décembre dernier. Après la fusillade, l'Autriche a dû reconnaître avoir été alertée dès juillet par les services de renseignement slovaques que le futur assaillant avait tenté de se procurer des munitions. Depuis l'attentat, quinze arrestations ont été effectuées par les services de sécurité autrichiens dans le milieu de l'islamisme radical. (Silke Koltrowitz; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.