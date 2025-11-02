Vieira : Pat’, sans patrouille

L’impression que l’histoire se répète pour Patrick Vieira. Le champion du monde quitte le Genoa comme il a quitté Crystal Palace, Nice et Strasbourg : sans saveur ni trace laissée. Dix ans après son début, sa carrière d’entraîneur ne décolle pas.

« Le karma est une salope. » S’il ne faut pas attendre beaucoup de poésie de la part de Mario Balotelli, l’Italien a une grande qualité : dire (ou écrire) ce qu’il pense. « Le Genoa peut enfin se concentrer sur les personnes qui aiment vraiment le club, les supporters et l’écusson, et qui croient profondément au fait que le Genoa mérite d’être au sommet. » Ces termes ont été utilisés pour parler de Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Nice et en Ligurie la saison dernière. Tous les deux vont pouvoir passer leur temps libre à régler leurs comptes, puisque ce samedi, le champion du monde et d’Europe s’est mis d’accord avec le Genoa pour une résiliation de contrat. Les Rossoblù sont derniers de Serie A. Leur équipe est en mauvaise posture, autant que Wolverhampton en Premier League : aucune victoire, le statut de pire attaque du championnat, même si elle n’est qu’à deux points de Pise, premier non-relégable. C’est le pire début de saison de l’histoire du club, mais aussi et surtout une impression de déjà-vu pour Patrick Vieira. Sa carrière d’entraîneur ne décolle pas.

1 - Patrick #Vieira vanta una media punti a partita di 1.54 da allenatore in #SerieA, la più alta per un tecnico alla guida del #Genoa nell’era dei tre punti a vittoria nella competizione (dal 1994/95). Carisma. pic.twitter.com/6fTfgz7VWg…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com