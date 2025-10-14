Vie et mort de Manchester United

Le dénommé Manchester Zdrawkov Levidzhov-United s’est éteint à l’âge de 62 ans. Cet ouvrier bulgare s’est fait connaître à travers sa passion sans limite pour Manchester United, au point de changer son nom et de se faire tatouer le blason du club sur le crâne. Un drôle de personnage.

Manchester United est mort. Pas le club – bien qu’il soit dans un état inquiétant sportivement et qu’il soit dirigé de manière plus que hasardeuse – mais le supporter inconditionnel des Red Devils , qui s’est battu pendant plus d’une décennie pour pouvoir porter le même nom que son club chéri. Marin Zdravkov Levidzhov, de son état civil d’origine, était âgé de 62 ans. Il travaillait sur un chantier en Bulgarie, avec les images de ses idoles en boucle dans sa tête. Un personnage atypique qui ne reculait devant rien pour mettre à l’honneur son équipe.

« Dieu connaît mon vrai nom »

Comme toute une génération, Marin Zdravkov Levidzhov s’est pris une claque monumentale le 26 mai 1999 en voyant les corners de David Beckham renverser le Bayern au Camp Nou. Une soirée qui a changé à tout jamais l’histoire du club, et la vie du Bulgare. Originaire de Svishtov, une petite ville collée à la frontière avec la Roumanie, il attrape le virus United par son père. « Enfant, j’avais cinq grands rêves : assister à la chute du communisme, assister à un concert de Deep Purple, voir Manchester United champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions, et l’Angleterre championne du monde » , confiait-il à 11 Freunde . Après le triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions de 1999, Marin Zdravkov Levidzhov se lance dans une folle aventure : changer de nom pour fusionner avec le club mancunien.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com