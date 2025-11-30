information fournie par So Foot • 30/11/2025 à 17:00

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

Strasbourg 1-2 Brest

Buts : Amo-Ameyaw (19 e ) pour Strasbourg // Del Castillo (55 e SP) & Magnetti (82 e ) pour Brest

Le but du week-end ?…

JB pour SOFOOT.com