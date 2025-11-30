Un bijou de Magnetti douche la Meinau
Strasbourg 1-2 Brest
Buts : Amo-Ameyaw (19 e ) pour Strasbourg // Del Castillo (55 e SP) & Magnetti (82 e ) pour Brest
Le but du week-end ?…
JB pour SOFOOT.com
