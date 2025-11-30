 Aller au contenu principal
Un bijou de Magnetti douche la Meinau
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 17:00

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

Strasbourg 1-2 Brest

Buts : Amo-Ameyaw (19 e ) pour Strasbourg // Del Castillo (55 e SP) & Magnetti (82 e ) pour Brest

Le but du week-end ?…

JB pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Liverpool se relance à West Ham
    Liverpool se relance à West Ham
    information fournie par So Foot 30.11.2025 17:09 

    West Ham 0-2 Liverpool Buts : Isak (60 e ) et Gakpo (90 e +2) pour les Reds C’était poussif, mais ça passe pour Liverpool.… TJ pour SOFOOT.com

  • Une équipe de police épinglée pour une photo façon hooligan
    Une équipe de police épinglée pour une photo façon hooligan
    information fournie par So Foot 30.11.2025 16:43 

    Ce samedi, une enquête a été ouverte par la préfecture de police de Paris. En cause, une photo publiée par le média Blast d’ une équipe de police en train de poser fièrement avec une banderole féministe, antifasciste et antiraciste retournée. Encagoulés, les personnes ... Lire la suite

  • Billy Bonds, légende parmi les légendes de West Ham, est décédée
    Billy Bonds, légende parmi les légendes de West Ham, est décédée
    information fournie par So Foot 30.11.2025 15:42 

    Le chiffre s’élève à 799 . Sept cent quatre-vingt-dix-neuf fois, Billy Bonds a porté les couleurs de West Ham sur un terrain de football, entre 1967 et 1988 (avec deux Coupes d’Angleterre soulevées), avant de devenir l’entraîneur des Hammers très peu de temps après ... Lire la suite

  • Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération
    Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération
    information fournie par So Foot 30.11.2025 15:08 

    Crystal Palace 1-2 Manchester United Buts : Mateta (36 e SP) pour les Eagles // Zirkzee (54 e ) & Mount (63 e ) pour les Red Devils Plus d’infos à venir… … JB pour SOFOOT.com

