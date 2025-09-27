Victorieux à Mayence, Dortmund maintient la distance avec le Bayern

Dortmund confirme son bon début de saison.

Ce samedi après-midi, sous un beau et grand soleil, les Jaunes n’ont pas trop galéré pour disposer de Mayence (0-2). Notamment grâce à une énorme soupape de Karim Adeyemi, buteur sur un service de Julian Brandt et à la baguette de toute l’action qui a précédé. En grande forme avec deux buts et une offrande sur ses trois derniers matchs, l’ailier allemand de 23 ans permet à Dortmund de revenir à deux points du Bayern (victorieux ce vendredi du Werder Brême) et de conforter sa deuxième place en championnat avec 13 points.…

TJ pour SOFOOT.com