Victorieux à Mayence, Dortmund maintient la distance avec le Bayern
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 17:42

Dortmund confirme son bon début de saison.

Ce samedi après-midi, sous un beau et grand soleil, les Jaunes n’ont pas trop galéré pour disposer de Mayence (0-2). Notamment grâce à une énorme soupape de Karim Adeyemi, buteur sur un service de Julian Brandt et à la baguette de toute l’action qui a précédé. En grande forme avec deux buts et une offrande sur ses trois derniers matchs, l’ailier allemand de 23 ans permet à Dortmund de revenir à deux points du Bayern (victorieux ce vendredi du Werder Brême) et de conforter sa deuxième place en championnat avec 13 points.…

TJ pour SOFOOT.com

