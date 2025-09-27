Rugby-L'Angleterre remporte sa 3e Coupe du monde après sa victoire en finale contre le Canada

Coupe du Monde Féminine 2025 - Finale - Canada - Angleterre

par Samuel Indyk et Lawrence White et Mitch Phillips

LONDRES (Reuters) -L'Angleterre a remporté samedi à domicile un troisième titre mondial en battant le Canada (33-13) en finale de la Coupe du monde au stade de Twickenham à Londres.

Favorites, les Anglaises ont assumé leur statut tout au long d'une compétition qu'elles ont survolée pour succéder à la Nouvelle-Zélande, double tenante du titre, et ajouter un troisième sacre à son palmarès après ceux de 1994 et 2014.

Devant une affluence record pour un match de rugby féminin (81.885 spectateurs), les Red Roses ont largement dominé le Canada, qui disputait sa deuxième finale après celle perdue en 2014, déjà contre l'Angleterre (21-9).

Ellie Kildunne (8e), Amy Cokayne (19e), Alex Matthews (26e, 69e) et Abbie Ward (50e) ont inscrit les cinq essais anglais tandis qu'Asia Hogan-Rochester (5e, 53e) a marqué à deux reprises pour le Canada.

L'Angleterre poursuit sa folle série avec une 33e victoire consécutive et un total de 63 victoires en 64 rencontres depuis 2019. Sa dernière défaite remonte à la finale de la Coupe du monde 2022 face à la Nouvelle-Zélande (34-31).

Les championnes du monde avaient éliminé le XV de France en demi-finales samedi dernier (35-17).

Le Canada, de son côté, avait surpris les Néo-Zélandaises (34-19) pour se qualifier en finale mais la barre était trop haute samedi face aux Anglaises, qui défendront leur titre en Australie dans quatre ans.

(Reportage de Samuel Indyk, Lawrence White et Mitch Phillips, version française Vincent Daheron)