Liverpool chute à Crystal Palace, Chelsea
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 18:26

Liverpool chute à Crystal Palace, Chelsea

Liverpool chute à Crystal Palace, Chelsea

Dear football…

Tu nous a encore offert un bel après-midi de foot anglais. Ce samedi a accouché de scénarios complètement dingues en Premier League, à commencer par la défaite de Liverpool sur la pelouse de Crystal Palace (2-1) . Menés après l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr en début de match, les Reds ont trouvé la faille en toute fin de match par Federico Chiesa (un but précédé d’une main de Mohamed Salah, que la VAR a jugé légitime) pour sauver le match nul. C’était sans compter sur Eddie Nketiah, buteur au bout du bout du temps additionnel et héros de Selhurst Park pour offrir la victoire aux Eagles face au leader de Premier League. En tout cas, ces derniers connaissent désormais son nouveau dauphin, ce même Crystal Palace, deuxième à trois points de Liverpool.…

TJ pour SOFOOT.com

