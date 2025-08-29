 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Victime d’un faux conseiller bancaire, un retraité perd 3.500 euros et sa banque ne veut pas le rembourser
information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/08/2025 à 11:48

Un retraité français a été arnaqué par un faux conseiller bancaire. (illustration) (Congerdesign / Pixabay)

Un septuagénaire breton a été victime de l'arnaque au faux conseiller bancaire. Il a perdu 3 500 euros et sa banque refuse pour le moment de le rembourser.

« Il m'a posé plein de questions, allant même jusqu'à prendre la main sur mon ordinateur, afin d'aller voir mon compte bancaire » . Un retraité de 77 ans, domicilié près de Rennes, a raconté à Ouest-France comment il a perdu 3 500 euros dans une escroquerie bien ficelée. Il a d'abord reçu un SMS le 8 août dernier provenant soi disant de la Sécurité sociale et lui indiquant que sa carte allait bientôt être périmée. Il lui était donc demandé d'envoyer une photo d'identité et un relevé d'identité bancaire pour obtenir une « carte biométrique » . Ce que le septuagénaire a fait.

Un faux conseiller lui fait croire que sa carte a été piratée

Il a également réglé 0,75 euro pour les frais d'envoi après avoir reçu un rappel par mail. C'est juste après cette transaction qu'un homme se présentant comme un conseiller de sa banque l'a contacté par téléphone pour lui dire que sa carte avait été piratée. « J'ai été prélevé directement de 2 000 € puis de 1 500 €, avec des intérêts de 29,40 € par mois pendant 60 mois » , déplore aujourd'hui le retraité breton.

Après avoir contacté sa banque, l'homme s'est aperçu qu'il avait été victime d'une escroquerie. Il a porté plainte le 23 août mais sa banque refuse pour le moment de le rembourser. « Au prétexte que c'est moi qui ai activé la clé de sécurité » , confie-t-il.

