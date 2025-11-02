 Aller au contenu principal
Vers une nouvelle tuile pour Dembélé
information fournie par So Foot 02/11/2025 à 12:42

Foutus ischios piégés.

Entré à une demi-heure de la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice ce samedi après-midi au Parc des Princes (1-0), Ousmane Dembélé s’est plutôt montré en jambes dans les derniers instants de la partie. Au coup de sifflet final pourtant, l’ailier parisien ne semblait pas dans son assiette . Au moment de saluer le public, Dembélé s’est ainsi adressé à Achraf Hakimi : « J’ai mal à l’ischio » , tout en se tenant l’arrière de la cuisse droite, puis d’insister : « J’ai trop mal » , avec une petite grimace, dans une vidéo publiée par Ligue 1+.…

AB pour SOFOOT.com

