La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue

La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue

Une finale après-l’heure. Lensois et Parisiens soufflent pour des raisons différentes : le report de Lens-PSG est acté au mercredi 13 mai prochain . Une date loin d’être anodine pour bon nombre des internationaux français des deux équipes puisqu’il s’agit du jour où Didier Deschamps partagera sa toute dernière liste , et pas n’importe laquelle. En effet, les joueurs retenus s’envoleront pour la Coupe du monde, la seule compétition qui semble plus importante que la Ligue des champions pour certains.

Florian Thauvin, Robin Risser et Matthieu Udol pourraient donc bien avoir les chocottes au lieu d’avoir la tête à chicoter ce soir-là , au même titre que Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez du côté du PSG.…

SW pour SOFOOT.com