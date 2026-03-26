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Comment Antoine Griezmann peut-il s'amuser à Orlando ?
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 17:06

Comment Antoine Griezmann peut-il s'amuser à Orlando ?

Comment Antoine Griezmann peut-il s'amuser à Orlando ?

L'été prochain, Antoine Griezmann ralliera Orlando, un club franchement pas ouf d'une ville juste connue des frenchies pour son parc Disney. Voici un petit guide de survie pour que la légende de l'équipe de France profite de sa pré-retraite comme il le mérite.

Conduire un tank dans une forêt

Comment Antoine Griezmann pourrait s’acclimater à un pays engagé dans un conflit avec un état susceptible de déclarer forfait pour la Coupe du monde de football 2026 ? En conduisant un tank dans une forêt pardi ! À quelques minutes du célèbre parc Walt Disney, le parc d’attraction Tank America d’Orlando offre une véritable plongée dans une jungle construite sur mesure. Sans Bagheera ni Mowgli, mais avec un parcours de 800 mètres pour conduire un char d’assaut FV433 Abbott et tout détruire sur son passage comme la patrouille des éléphants. Le temps de la sortie : 1h30, comme les 940 matchs disputés par Grizou dans sa riche et longue carrière.

Dîner dans un restaurant servi par des robots

« Ce qui me manque en Espagne ? Les repas de ma mère ». Avant de se révéler aux yeux du grand public à l’Euro 2016, Antoine Griezmann avait lancé ce cri du cœur dans un entretien au Parisien . À son départ de l’Atlético à la fin de la saison, le natif de Mâcon dira au revoir aux tapas madrilènes et bonjour au bazar gastronomique des USA. Première étape de ce triptyque culinaire : l’U&Me Hot Pot d’Orlando. En scrutant la devanture de cette enseigne, on imagine déjà un restaurant asiatique pas trop cher où on mange tellement mal qu’on termine le repas sur le trône. Sauf que ce resto d’Orlando a une spécificité : le service est assuré par des robots. Les assiettes de fish tofu, de dumplings ou de spanghai boodle arrivent sur la table automatiquement grâce à des machines roulantes. Quand on a offert des caviars aux autres toute sa carrière comme le vainqueur de la Coupe du monde 2018, ce n’est qu’un juste retour des choses d’être servi avec élégance à son tour.…

Par Mathis Blineau-Choëmet, guide touristique pour SOFOOT.com

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