Vers la sonorisation des arbitres en Ligue 1

Comment appelle-t-on un serpent de mer qui passe sur Terre ? En débat et projet depuis l’introduction du VAR en Ligue 1, à l’été 2018, la sonorisation des arbitres devrait faire son apparition sur les pelouses et les télés des spectateurs de première division . Comme l’indique L’Équipe , elle avait déjà été décidée à l’aube de la saison 2024-2025, mais son coût (autour de 600 000 euros) avait rebuté les décideurs. Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de LFP Media, a établi qu’un « test pourra intervenir avant la fin de la saison » . Les arbitres ont déjà été formés pour l’occasion. Reste à équiper les stades et les connectiques du diffuseur. Un conseil d’administration de la LFP en avril devrait valider le dispositif.

Intérêt pédagogique ?

Interviewé par So Foot en 2024, l’arbitre Jérôme Brisard accueillait favorablement la démarche : « J’y vois là un intérêt pédagogique. On a parfois l’impression que les décisions de l’arbitre tombent un peu du ciel, sans qu’il y ait de cheminement intellectuel, alors qu’il y a toujours des arguments. Que les gens puissent avoir accès de temps en temps à ces échanges, je crois que ça amènerait de la clarté par rapport à ce qu’on fait. Car même si on se trompe, cela permettrait de poser des mots sur nos erreurs. On humaniserait encore plus la fonction à mon sens. » …

UL pour SOFOOT.com