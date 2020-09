Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers la formation d'un gouvernement en Belgique, 16 mois après les élections Reuters • 30/09/2020 à 11:12









VERS LA FORMATION D'UN GOUVERNEMENT EN BELGIQUE, 16 MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS BRUXELLES (Reuters) - La Belgique va se doter d'un nouveau gouvernement qui devrait être dirigé par le libéral flamand Alexander de Croo, ministre des Finances de l'actuel gouvernement intérimaire, rapportent mercredi les médias belges. Vingt et un mois après l'effondrement d'une coalition quadripartite en décembre 2018, seize mois après des élections législatives qui n'ont fait qu'accentuer la fragmentation du Parlement, sept formations ont réussi à s'entendre sur une plateforme commune pour remplacer le gouvernement de Sophie Wilmès, chargé d'expédier les affaires courantes. (Marine Strauss, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

