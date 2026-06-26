Vente des TV locales de BFM: la grève prolongée jusqu'à dimanche

CMA Media est détenu par l'armateur CMA CGM, dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé, ici à Versailles le 1er juin 2026. ( POOL / GONZALO FUENTES )

La grève dans les neuf chaînes locales de BFM, pour protester contre leur mise en vente par le groupe CMA Media, a été prolongée jusqu'à dimanche inclus, après avoir été majoritairement suivie à son lancement, a-t-on appris vendredi de source syndicale.

Près de 80 salariés (sur un total de 130) ont fait grève entre l'appel lancé par les syndicats en fin d'après-midi mercredi et toute la journée de jeudi, selon cette source.

Au terme d'une réunion jeudi, les syndicats SNJ et CGT du groupe RMC BFM ont appelé à poursuivre la grève "jusqu'à dimanche soir minuit", les salariés ayant "massivement exprimé (leur) envie de continuer le mouvement", ont-ils affirmé dans un communiqué.

Cette grève a empêché la diffusion de journaux et de programmes en direct. Ces chaînes locales sont au nombre de neuf: Lyon, Marseille Provence, Grand Lille, Grand Littoral, Dici (Alpes du Sud et Haute-Provence), Toulon Var, Nice Côte d'Azur, Alsace et Normandie.

CMA Media, qui détient BFMTV, RMC, La Tribune ou encore Brut, a annoncé mercredi sa volonté de les vendre pour faire des économies dans un contexte difficile pour le secteur.

Ce projet s'inscrit dans un plan visant à générer 20 millions d'euros d'économies au sein du groupe, soit 5% de ses coûts. CMA Media est détenu par l'armateur CMA CGM, dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé.

"Nous avons besoin de réduire nos coûts sur nos métiers traditionnels (coûts de production, de grille, coûts techniques et de diffusion, ndlr) pour investir dans les nouveaux segments comme le sport, les créateurs de contenu, les réseaux sociaux", avait déclaré mercredi à l'AFP la directrice générale de CMA Media, Claire Léost.

Dans le cadre de son projet de réduction des coûts, CMA Media va ouvrir un plan de départs volontaires au sein de RMC BFM. Les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel s'ouvriront fin août.

Vendredi, la SDJ (Société des journalistes) de BFMTV a fait part de son "inquiétude quant à l'avenir de la chaîne", en réclamant "une vision à moyen terme plutôt qu'une succession de plans d'économies".

"L'argent ne semble pas être un problème lorsqu'il s'agit de recruter une personnalité à plusieurs dizaines de milliers d'euros comme Sonia Mabrouk", a fait valoir la SDJ.

Transfuge de la rivale CNews, la journaliste Sonia Mabrouk arrivera sur BFMTV fin août.