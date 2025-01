information fournie par So Foot • 28/01/2025 à 12:39

Vent de fronde à l’US Créteil-Lusitanos : les joueurs et le personnel administratif se mettent en grève

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Ce mardi, joueurs, staff et salariés de l’US Créteil-Lusitanos ont décidé de se mettre en grève , dénonçant « la gestion chaotique » du président Bassam Al Homsi depuis son arrivée en 2022. Dans leur communiqué, ils déplorent une situation « sans précédent » et justifient leur décision par « l’objectif d’alerter l’ensemble des suiveurs du club » et leur « devoir de veiller à la pérennité de cette Institution presque centenaire » , institution selon eux « en voie d’extinction » . Cinquième du groupe A de National 2, l’USCL se retrouve sous la menace d’une rétrogradation administrative , la DNCG ayant prononcé en novembre dernier l’encadrement de la masse salariale.…

