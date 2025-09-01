 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venise: manifestation pour Gaza avec plusieurs milliers de personnes en marge de la Mostra
information fournie par AFP 01/09/2025 à 08:14

Manifestation à Venise le 30 août 2025 en marge du festival de cinéma pour dénoncer Israël et la guerre à Gaza ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Manifestation à Venise le 30 août 2025 en marge du festival de cinéma pour dénoncer Israël et la guerre à Gaza ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Plusieurs milliers de manifestants ont fait entendre leur voix samedi à Venise pour dénoncer les agissements d'Israël à Gaza, en marge d'une très politique 82e édition du festival de cinéma.

Le cortège très familial, réuni à l'appel d'organisations de gauche de la région vénitienne, s'est arrêté à l'entrée du festival, protégé par un cordon de police. Des pancartes y appelaient au boycott d'Israël et à "mettre fin au génocide", au milieu de nombreux drapeaux palestiniens.

Plusieurs participants reprenaient le slogan "Free Palestine" popularisé dans les rassemblements à travers le monde.

"L'industrie du divertissement a l'avantage d'être très suivie, donc ils devraient prendre position pour Gaza", a soutenu Marco Ciotola, un ingénieur informatique de 31 ans présent dans le cortège sur le Lido.

"Je ne dis pas que tout le monde doit parle de +génocide+ mais, au moins, tout le monde doit prendre position parce que ce n'est pas une question politique, c'est une question d'humanité", a-t-il poursuivi.

"Nous savons tous ce qu'il se passe et ça ne peut pas continuer ainsi", s'est indignée Claudia Poggi, une professeure munie d'un drapeau palestinien.

- Soutien d'artistes -

Plusieurs artistes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens ces derniers jours à la Mostra, comme la réalisatrice marocaine Maryam Touzani et son mari, le cinéaste Nabil Ayouche, qui ont brandi une pancarte noire "Stop the genocide in Gaza" vendredi soir sur le tapis rouge.

"Je pense qu'il est essentiel qu'on puisse faire entendre nos voix. Tout le monde. Je veux que chaque personne puisse se prononcer là-dessus. Et élever sa voix", a déclaré Mme Touzani samedi à l'AFP.

Jeudi, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos a porté un pin's aux couleurs de la Palestine lors de la conférence de presse de présentation de son long-métrage "Bugonia".

La Mostra avait démarré par l'appel d'un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, baptisé Venice4Palestine (V4P), à condamner la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

"L'objectif de la lettre était de mettre Gaza et la Palestine au centre de l'attention publique à Venise et c'est ce qu'il s'est passé", a déclaré à l'AFP Fabiomassimo Lozzi, l'un des fondateurs du collectif.

"Nous sommes très surpris du nombre de réactions", a-t-il ajouté, assurant que 2.000 personnes avaient signé l'appel, dont des grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore ou Ken Loach.

- Film sur Hind Rajab -

Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait répondu le jour de l'ouverture du festival en affirmant que "la Biennale ne prend pas de positions politiques directes", tout en assurant être sensible à la situation dramatique à Gaza.

Manifestation à Venise le 30 août 2025 en marge du festival de cinéma pour dénoncer Israël et la guerre à Gaza ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Manifestation à Venise le 30 août 2025 en marge du festival de cinéma pour dénoncer Israël et la guerre à Gaza ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Il avait en revanche refusé de ne pas inviter certains artistes au prétexte qu'ils seraient des soutiens actifs d'Israël. V4P avait par exemple nommé Gal Gadot et Gerard Butler, au casting de "In the hand of Dante" (hors compétition), dont la venue n'est pas confirmée à ce stade.

La Mostra projettera mercredi "The Voice of Hind Rajab", réalisé par la Franco-Tunisienne Kaouther Ben Hania. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille tuée le 29 janvier 2024 à Gaza avec plusieurs membres de sa famille, alors qu'elle tentait de fuir les bombardements israéliens.

Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours, utilisés dans le film, avaient ému la planète lors de leur révélation.

Le film est très attendu sur le Lido.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des blessés à l'hôpital à Jalalabad, le 1er septembre 2025 après un tremblement de terre qui a frappé un village de l'est de l'Afghanistan ( AFP / Aimal ZAHIR )
    Plus de 600 morts et 1.500 blessés dans un séisme en Afghanistan
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:07 

    Au moins 622 personnes sont mortes et plus de 1.500 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan frappé dans la nuit de dimanche à lundi par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme, ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping lors d'une retransmission d'un sommet à Tianjin, le 1er septembre ( AFP / Pedro PARDO )
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP 01.09.2025 08:23 

    Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont tour à tour pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite

  • Une voiture brûle après avoir été incendiée lors d'une manifestation contre la Brimob, une unité de police, le 29 août 2025 à Jakarta ( AFP / Aditya Aji )
    Indonésie: mesures de sécurité renforcées avant de nouvelles manifestations
    information fournie par AFP 01.09.2025 08:00 

    Les autorités indonésiennes ont renforcé les mesures de sécurité lundi avant de nouveaux rassemblements attendus dans la journée, dans le sillage des violents troubles qui ont fait six morts et conduit le président Prabowo Subianto à appeler à la fermeté. Les manifestations ... Lire la suite

  • ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Corée du Sud: exportations records de semiconducteurs en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 07:09 

    La Corée du Sud a réalisé en août des exportations de semiconducteurs plus élevées que jamais, et ce malgré une pression croissante des droits de douane et d'autres restrictions américaines sur le secteur, selon des données gouvernementales publiées lundi. Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank