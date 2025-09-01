 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine: un suspect du meurtre de l'ex-président du Parlement arrêté, "trace russe" évoquée
information fournie par AFP 01/09/2025 à 11:01

Photo d'archives du 22 mai 2019 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, la police évoquant une "trace russe".

Le suspect a été interpellé dans la région occidentale de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé "des dizaines" de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Ce responsable a souligné que l'assassinat avait été "minutieusement préparé".

"Il y a une trace russe dans cette affaire", a affirmé de son côté le chef de la police ukrainienne Ivan Vyguivsky, sans fournir plus de détails.

En plus de trois ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont régulièrement accusés d'assassinats, notamment de responsables politiques et militaires.

Selon le chef de la police, le tueur, déguisé en livreur, a tiré huit fois sur M. Paroubiy et "s'est assuré que la victime était bien décédée" avant de s'enfuir.

Samedi, le groupe audiovisuel public Suspilné avait affirmé que le tireur était habillé en livreur et conduisait un vélo électrique, en citant des sources anonymes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 25 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

La police a publié lundi des photos de l'arrestation sur lesquelles on peut voir un homme menotté et accompagné d'agents de sécurité dont deux policiers cagoulés et lourdement armés.

Andriï Paroubiy, 54 ans, était une figure de la révolution proeuropéenne du Maïdan et avait été président du Parlement ukrainien, la Rada, de 2016 à 2019.

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a lui aussi imputé à demi-mot à la Russie cet assassinat.

Andriï Paroubiy est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements proeuropéens en Ukraine, d'abord la "révolution orange" de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été "commandant" des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

Jusqu'à sa mort, M. Paroubiy était un député du parlement ukrainien, proche de l'ex-président Petro Porochenko, opposant au pouvoir actuel.

- "Acte de terreur" -

Andriï Paroubiy était placé sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. Celle-ci comprend des dizaines de milliers de noms, dont ceux de nombreux responsables ukrainiens mais aussi des personnalités russes ou occidentales.

Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / GENYA SAVILOV )

En 2014, Andriï Paroubiy avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens.

L'annonce de la mort d'Andriï Paroubiy a suscité une pluie d'hommages de responsables ukrainiens.

Ioulia Svyrydenko, Première ministre ukrainienne nouvellement nommée, lors d'une session au Parlement ukrainien à Kiev le 17 juillet 2025 ( AFP / ANDRII NESTERENKO )

Ioulia Svyrydenko, Première ministre ukrainienne nouvellement nommée, lors d'une session au Parlement ukrainien à Kiev le 17 juillet 2025 ( AFP / ANDRII NESTERENKO )

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a rendu hommage à "un patriote" qui a "apporté une grande contribution à la formation de notre Etat".

Une autre figure du Maïdan, Moustafa Naïem, a salué auprès de l'AFP "l'humanisme" d'un responsable qui s'est battu pour "des questions importantes".

L'ancien président Petro Porochenko a lui affirmé que le décès d'Andriï Paroubiy était un "tir en plein cœur de l'Ukraine", dénonçant "un acte de terreur".

Guerre en Ukraine
2 commentaires

  • 11:46

    homlib Appelons les choses par leur nom c'est un des principaux chefs des milices ultra nationalistes, pour rester poli, qui se sont illustrées par leurs violences et il ne s'est pas fait beaucoup d'amis ni du côté Russe, ni du côté ukrainien.

