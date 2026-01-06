Venezuela-Une dizaine de journalistes arrêtés, selon l'association nationale de la presse

Une dizaine de personnes travaillant dans le secteur des médias ont été interpellées lundi au Venezuela alors qu'elles couvraient à Caracas une manifestation en soutien au président déchu Nicolas Maduro et la prestation de serment du nouveau gouvernement vénézuélien, a rapporté mardi l'association nationale de la presse.

Les 14 personnes arrêtées ont depuis été libérées et l'une d'entre elles, un journaliste étranger, a été expulsée du pays, a précisé sur X l'association.

Sur les 14 journalistes, 11 travaillaient pour des médias internationaux et un autre était employé par un titre de presse vénézuélien.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer de manière indépendante ces informations.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que tous les journalistes chinois présents au Venezuela étaient en sécurité.

Les ministères vénézuéliens de l'Information et de la Communication n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Associated Press, l'Agence France-Presse, CNN et Reuters n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, a plaidé non coupable lundi des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York, deux jours après sa capture par les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à Caracas.

La vice-présidente de Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, a été nommée présidente par intérim du Venezuela.

