Venezuela-Le procureur général démissionne
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 00:21

Le procureur général vénézuélien Tarek Saab a démissionné, a annoncé mercredi l'Assemblée nationale, son président saluant une "expertise de longue date en matière de droits de l'homme".

Jorge Rodriguez a également demandé à l'Assemblée nationale de soutenir la nomination de Tarek Saab au poste d'ombudsman par intérim, alors que le responsable occupant ce poste a lui aussi démissionné.

L'ombudsman a la responsabilité de défendre les droits des citoyens.

Tarek Saab, qui est âgé de 63 ans, a été nommé procureur général en 2017. Il a présidé à la réponse apportée par le gouvernement vénézuélien à plusieurs scandales de corruption, ainsi qu'à l'arrestation de certaines grandes figures de l'opposition.

Larry Devoe, chef du Conseil vénézuélien des droits de l'homme, occupera les fonctions de procureur général par intérim et l'Assemblée nationale établira des comités afin de trouver des successeurs permanents, a dit Jorge Rodriguez.

(Reuters; version française Camille Raynaud)

