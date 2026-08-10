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Venezuela-Le bilan des séismes s'élève désormais à 6.301 morts
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 22:41
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Le bilan des deux séismes qui ont frappé le Venezuela en juin s'élève désormais à 6 301 morts, selon les chiffres publiés lundi par le plus haut responsable politique du pays, Jorge Rodriguez.

Plus de 73 000 personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux jusqu'à présent, et 23 % des débris générés par les séismes ont été enlevés, selon un graphique partagé par Rodriguez sur les réseaux sociaux.

(Version française Zhifan Liu)

Venezuela
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