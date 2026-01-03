Venezuela: la gauche condamne "l'enlèvement" de Maduro par les forces américaines

Le chef de la France Insoumise Jean-Luc Melenchon à Paris le 6 décembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Les responsables de La France Insoumise et du Parti socialiste ont dénoncé samedi "l'enlèvement" du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines, et appelé les autorités françaises à le condamner.

"Les USA de Trump s'emparent du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec une intervention militaire d'un autre âge et l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse", a dénoncé sur le réseau social X l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

"Avec l'Ukraine, Gaza, la République démocratique du Congo, l'invasion est redevenue un mode opératoire", a-t-il ajouté, estimant que "la paix du monde entier est en cause".

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi que ses forces avaient "capturé et exfiltré" Nicolas Maduro et son épouse lors d'une opération "de grande envergure" au Venezuela.

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.

Jean-Luc Mélenchon a estimé que le narcotrafic était un "prétexte" pour "détruire ce qu'il reste d'ordre international libre de la loi du plus fort".

M. Mélenchon est régulièrement accusé d'être un soutien du président vénézuélien Nicolas Maduro, ce qu'il récuse, même si Hugo Chavez était un de ses modèles politiques.

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure à Paris le 22 décembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a lui affirmé sur X que "quoi que l'on pense de Maduro, cet acte doit être unanimement condamné. La force ne peut remplacer le droit".

"C'est un pas de plus dans la délégitimation des institutions internationales et c'est à l'inverse un feu vert donné à tous les autocrates du monde", a-t-il dit.

Le coordinateur de La France Insoumise Manuel Bompard a déclaré que les Etats-Unis "renouent avec les coups d'Etat et la guerre".

"Les autorités françaises ont l'intention de dire quelque chose? Où sont les grands esprits de la liberté et de la démocratie, d'habitude si prompts à réagir?", a-t-il ajouté.

Plus largement, LFI a appelé dans un communiqué "le gouvernement français à condamner sans ambiguïté cette guerre, à exiger un cessez-le-feu immédiat et à défendre la souveraineté du Venezuela. Dans l’immédiat, elle doit demander une réunion du conseil de sécurité de l’ONU".

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a de son côté critiqué les bombardements nocturnes au Venezuela sans mentionner la capture de Nicolas Maduro.

Elle a jugé que "cette attaque constitue une agression manifeste et illégale d'un état souverain" et que la France "doit condamner avec la plus grande fermeté cette énième violation du droit international".