 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rassemblements à Téhéran, affrontements dans l'ouest de l'Iran
information fournie par AFP 04/01/2026 à 12:14

Trafic routier dans l'ouest de Téhéran, le 4 janvier 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Trafic routier dans l'ouest de Téhéran, le 4 janvier 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

De nouveaux rassemblements se sont tenus samedi soir à Téhéran tandis que des violences ont été rapportées dans des régions de l'ouest de l'Iran, a indiqué dimanche une agence de presse au huitième jour de contestation.

Le mouvement, initialement lié au coût de la vie, a débuté le 28 décembre dans la capitale iranienne et s'est depuis étendu au reste du pays avec des revendications politiques.

La contestation touche ou a touché, à des degrés divers, une quarantaine de villes, essentiellement petites et moyennes et principalement situées dans l'ouest du pays, selon un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles et des médias.

Au moins 12 personnes ont été tuées depuis le 30 décembre lors d'affrontements localisés, dont des membres des forces de sécurité, selon un bilan basé sur des annonces officielles.

Des rassemblements samedi soir à Téhéran ont été qualifiés de "limités" par l'agence de presse Fars et décrits comme étant "généralement composés de groupes de 50 à 200 jeunes".

La capitale compte environ 10 millions d'habitants.

Ces rassemblements se sont tenus dans les quartiers Novobat et Tehran Pars (est), Ekbatan, Sadeghieh et Sattarkhan (ouest), Naziabad et Abdolabad (sud), a ajouté Fars.

Selon l'agence de presse, des slogans politiques tels que "+Mort au dictateur+" ont été entendus mais aucun débordement notable n'a eu lieu, hormis "quelques jets de pierres et l'incendie de quelques poubelles".

Toujours d'après Fars, cette situation "contraste avec une intensification des violences et des attaques organisées dans d'autres régions, notamment dans l'ouest du pays".

A Malekshahi, un comté d'environ 20.000 habitants où vit une importante population kurde, des affrontements ont coûté la vie samedi à un membre des forces de sécurité, selon les médias iraniens.

Selon Fars, "des émeutiers (avaient) tenté de pénétrer dans un commissariat". "Deux assaillants ont été abattus", a ajouté l'agence.

Les médias iraniens ont rapporté ces derniers jours des violences et dégradations, principalement localisées dans l'ouest du pays, à plusieurs centaines de kilomètres de Téhéran.

Les autorités et les médias iraniens ne communiquent pas nécessairement et en détail sur tous les incidents, ce qui complique l'appréciation des événements. Des vidéos sur la mobilisation inondent les réseaux sociaux, mais toutes ne peuvent pas être authentifiées.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank