Venezuela-La CIA a jugé les loyalistes de Maduro mieux placés pour assurer la stabilité-sources

Un rapport classifié de la CIA présenté au président américain Donald Trump a conclu que les loyalistes de Nicolas Maduro, dont la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, étaient les mieux placés pour maintenir la stabilité du pays si le président vénézuélien venait à perdre le pouvoir, ont déclaré lundi deux personnes au fait de la question.

Le Wall Street Journal a rapporté en premier lieu cette information.

Un compte-rendu du rapport a été fait à Donald Trump ainsi qu'à plusieurs conseillers sécuritaires de haut rang de la Maison blanche, ont dit les sources.

Les conclusions de la CIA ont contribué à inciter le président américain à soutenir Delcy Rodriguez, plutôt que la cheffe de file de l'opposition Maria Corina Machado, pour assurer le pouvoir après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine au cours du week-end.

La Maison blanche a refusé de confirmer l'information.

La porte-parole de la présidence américaine a déclaré que Donald Trump était "régulièrement informé des dynamiques politiques intérieures à travers le monde". "Le président et son équipe de sécurité nationale prennent des décisions réalistes pour s'assurer enfin que le Venezuela s'aligne sur les intérêts des Etats-Unis et devienne un meilleur pays pour le peuple vénézuélien", a ajouté Karoline Leavitt.

