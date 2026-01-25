Venezuela-Au moins 80 prisonniers politiques libérés selon une ONG

Au moins 80 personnes, considérées comme des prisonniers politiques par un important groupe de défense des droits humains, ont été libérées dimanche dans le cadre d'un processus en cours, a indiqué l'ONG vénézuélienne Foro Penal.

Ces personnes ont été libérées de plusieurs centres de détention à travers le pays et d'autres libérations sont probablement en cours, a précisé Alfredo Romero, directeur de Foro Penal, dans un message publié sur le réseau X.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré vendredi que 626 personnes avaient été libérées de prison, mais elle n'a pas précisé le calendrier de ces libérations.

Foro Penal, de son côté, avait confirmé jusqu'ici, avant les annonces de dimanche, que seulement 156 prisonniers politiques avaient été libérés au Venezuela depuis le 8 janvier.

Delcy Rodriguez doit s'entretenir lundi avec le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, afin de demander à l'Onu d'examiner les listes de personnes libérées jusqu'ici.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)