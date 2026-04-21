Véhicules électriques : le gouvernement espère 1,7 million de bornes de recharge dans les parkings des coppropriétés d'ici 2035

Une filiale de la Caisse des dépôts, avance les fonds d'installation aux copropriétés pour faciliter la prise de décision en assemblée de copropriétaires.

( AFP / DAVID MCNEW )

Le gouvernement prévoit une multiplication du nombre de bornes électriques dans les copropriétés grâce aux aides de la Caisse des dépôts, qui devrait permettre d'équiper 1,7 million de places de stationnement d'ici 2035

Évoquant l'enjeu de l'électrification du parc automobile dans un contexte de prix élevés des carburants, le ministre de l'Économie, Roland Lescure a fait valoir mardi 21 avril sur RTL que "le vrai sujet" dans ce domaine était "souvent les bornes électriques".

"On nous dit il n'y a pas assez de bornes. Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que grâce à la Caisse des dépôts et consignations, on va multiplier les bornes électriques dans les copropriétés ", a poursuivi Roland Lescure, indiquant qu'il y aurait, 1,2 million de places de parking électrifiées "en plus" d'ici 2035.

Concrètement, Logivolt, filiale de la Caisse des dépôts, avance les fonds aux copropriétés, ce qui permet de favoriser l'adhésion quant à l'installation des bornes de recharge lors des assemblées générales de copropriétaires. Ensuite, seuls les propriétaires qui posent une borne paient une quote-part.

La moitié des frais d'installation couverts

Cette annonce fait suite à l'augmentation des aides dédiées aux immeubles en copropriété qui souhaitent équiper leur parking de bornes de recharge, depuis le 1er avril. Ces dernières couvrent désormais la moitié des coûts d'installation.

La prime à l'installation des infrastructures électriques préalables à la pose de bornes a vu son plafond passer de 8.000 à 12.500 euros par immeuble pour tout parking jusqu'à 100 places, et à 125 euros par place supplémentaire (contre 75 auparavant).

Si le coût à l'usage des véhicules électriques est inférieur à celui des thermiques, le manque de bornes reste un des principaux freins à leur achat, avec l'autonomie et le temps de charge.

Selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis comptait déjà fin 2025 185.000 points de charge ouverts au public (bornes municipales, stations-services, parkings publics...), 1,1 million dans des parkings d'entreprises et 1,6 million chez des particuliers.