La Nasa demande aux astronautes de l'ISS de se préparer à évacuer en raison d'une fuite d'air

Les membres de l'équipage SpaceX Crew-12 de la NASA sortent du bâtiment des opérations et des vérifications du Centre spatial Kennedy avant d'être transportés vers le complexe de lancement 40 à Cap Canaveral

La Nasa ‌a ordonné vendredi aux astronautes à bord de ​la Station spatiale internationale (ISS) de se réfugier dans leur vaisseau spatial et de se préparer à une éventuelle ​évacuation, alors qu'un équipage russe tente de colmater une fuite d'air ​qui s'aggrave dans le module ⁠russe du laboratoire orbital.

Les quatre astronautes de la ‌mission Crew-12 de la Nasa à bord de la station – l'astronaute française Sophie Adenot, ​deux astronautes américains ‌et un cosmonaute russe – ont reçu l'ordre ⁠du centre de contrôle de la Nasa à 9h04 ET (13h04 GMT) vendredi d'entrer dans leur vaisseau spatial ⁠Crew Dragon ‌amarré à la station et d'enfiler leurs ⁠combinaisons spatiales au cas où la fuite d'air ‌nécessiterait une évacuation d'urgence, a déclaré un ⁠responsable de la Nasa.

La Nasa et l'agence ⁠spatiale russe Roscosmos, ‌les deux principaux opérateurs de la station, débattent depuis ​des mois de la ‌cause et des solutions possibles aux petites fuites d'air à bord ​du module de service russe Zvezda, une structure clé de ce laboratoire de la taille ⁠d'un terrain de football.

Les fuites d'air étaient relativement mineures ces derniers mois, mais elles se sont aggravées vendredi, selon un haut responsable de la Nasa sous couvert d'anonymat.

(Reportage Joey Roulette, version française Elena Smirnova, édité ​par Blandine Hénault)