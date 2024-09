Véhicules électriques: la Chine veut des consultations à l'OMC avec le Canada

( AFP / STR )

La Chine a "demandé des consultations avec la partie canadienne" à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'annonce d'Ottawa en vue d'imposer des surtaxes de 100% sur les importations chinoises de véhicules électriques, d'acier et d'aluminium, a annoncé le ministère du Commerce.

"Le Canada bafoue les règles de l'OMC et viole ses engagements auprès de l'organisation", a expliqué un porte-parole du ministère dans un communiqué en ligne.

Il a critiqué les surtaxes canadiennes, "une mesure unilatériale et protectionniste classique, qui nuit gravement au système d'échanges multilatéral et perturbe les chaînes d'approvisionnement industriel mondiales pour les véhicules électriques, ainsi que sur les produits en acier et aluminium".

"La Chine s'y oppose totalement. Nous exhortons le Canada à respecter les règles de l'OMC et à corriger immédiatement ces mesures erronées", a-t-il dit.

Mardi, la Chine a déjà annoncé une enquête antidumping sur le colza canadien, dans une apparente mesure de rétorsion face aux énormes surtaxes douanières imposées par Ottawa.

Le Canada est l'un des principaux producteurs mondiaux de canola, un oléagineux utilisé pour fabriquer de l'huile de cuisson, des aliments pour animaux et du biodiesel, et la Chine a toujours été l'un de ses principaux clients.

Les surtaxes canadiennes visent les automobiles produites en Chine, les camions, les autobus ainsi que les camionnettes de livraisons électriques et certains modèles hybrides.

Elles doivent entrer en vigueur le 1er octobre, en plus des droits de douane existants de 6,1%.

Les seuls véhicules électriques fabriqués en Chine et importés au Canada sont pour l'heure ceux de la marque américaine Tesla.

Les taxes sur l'acier et l'aluminium entreront en vigueur le 15 octobre.

"La Chine ne respecte pas les mêmes règles que les autres pays", a affirmé le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour justifier ces surtaxes de 100% annoncées fin août.

Ces derniers mois, les conflits commerciaux se multiplient entre la Chine et les pays occidentaux, notamment avec l'Union européenne.

Pékin a lancé une procédure visant la filière du lait en Europe et des produits tels que le fromage frais et le lait, au lendemain de l'annonce par Bruxelles d'une surtaxe sur les véhicules électriques chinois de 36%. Les Etats-Unis ont aussi annoncé une surtaxe, s'élevant comme au Canada, à 100%.