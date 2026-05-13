Vallourec prévoit un "point bas" au 2e trimestre du fait de la guerre, avant un rebond

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec, qui produit notamment pour l'industrie pétrolière, prévoit un "point bas" pour ses résultats au deuxième trimestre, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, avant un second semestre de meilleure facture, a-t-il indiqué mercredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Si la guerre au Moyen-Orient, région qui représente 20 à 25% du chiffre d'affaires, n'a affecté que "le dernier mois" du premier trimestre, elle aura "un peu plus d'impact sur les volumes" au deuxième trimestre pour les clients "qui ne peuvent passer que par le détroit d'Ormuz", comme l'Irak, le Koweït ou le Qatar, a indiqué lors d'un entretien à l'AFP le PDG du groupe, Philippe Guillemot, à l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre.

Il a également évoqué "les surcoûts logistique" liés aux "routes alternatives" empruntées par Vallourec pour livrer ses clients aux émirats, comme le géant Adnoc, l'un de ses principaux clients dans la région avec la compagnie saoudienne Aramco, ainsi que les coûts d'assurance liés au fret en augmentation.

En raison du conflit, "des reports de commandes" sont observés, dont les facturations seront "reportées sur les trimestres suivants", et les surcoûts qui affecteront le deuxième trimestre seront récupérés "sur les trimestres qui suivent", a assuré le dirigeant.

Après ces "perturbations à court terme", Philippe Guillemot évoque "des perspectives à moyen et long terme plutôt très favorables", avec la nécessité pour les pays de "diversifier leurs sources d'approvisionnement" en pétrole et gaz pour moins dépendre du Moyen-Orient: "nous sommes dans les autres +géographies+ qui pourraient prendre le relais: Etats-Unis, Amérique du Sud par exemple".

Par ailleurs, Vallourec annoncera "dans les semaines qui viennent (...) plusieurs contrats dans le domaine de l'offshore", a-t-il ajouté.

- La marge en progression -

Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de 7% à 975 millions de dollars (environ 830 millions d'euros), reflet d'"une baisse des volumes de 13%, principalement due à la diminution des livraisons vers l'Asie, l'Afrique et le golfe d'Amérique", "un effet prix/mix de 3%" et "un effet de change de 3%", a précisé le groupe.

Le bénéfice net s'est replié de 2,2% à 87 millions de dollars (environ 74 millions d'euros), un recul limité par l'amélioration de 2 points de la marge brute d'exploitation par rapport au trimestre précédent, à 22,6%.

Au deuxième trimestre, Vallourec table sur un résultat brut d'exploitation entre 175 et 205 millions de dollars, après 220 millions au 1er trimestre.

Le groupe, qui a annoncé en avril un contrat d'un montant potentiel de 800 millions de dollars sur cinq ans pour accompagner l'américain Fervo Energy dans le déploiement de la géothermie aux Etats-Unis, notamment pour les centres de données, détaillera ses ambitions dans ces activités lors d'une conférence le 15 juin.

A son arrivée à la tête du groupe, M. Guillemot avait fixé un objectif de réaliser 10 à 15% du résultat brut d'exploitation avec ces applications non fossiles (géothermie, stockage de l'hydrogène vert) d'ici 2030.