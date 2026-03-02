L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne

En danois, on appelle ça un cøup de canøn. Pas grand-monde n’a dû assister à la victoire de Bologne à Pise ce lundi soir (0-1), et c’est bien dommage. Non pas parce que le match était spécialement fou-dingue, mais bien parce que Jens Odgaard a inscrit un but monstrueux . Alors que le match était en train de se diriger vers un bon 0-0 des familles, le Danois, servi dos au but, s’est retourné pour décocher une patate imparable du pied gauche dans la lucarne pisane.

🚀 | La frappe monstrueuse de Jens Odgaard pour offrir la victoire à Bologne dans les derniers instants ! 💥🇩🇰 #PisaBologna pic.twitter.com/C1GnF8YepX…

FL pour SOFOOT.com