L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 21:04

L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne

L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne

En danois, on appelle ça un cøup de canøn. Pas grand-monde n’a dû assister à la victoire de Bologne à Pise ce lundi soir (0-1), et c’est bien dommage. Non pas parce que le match était spécialement fou-dingue, mais bien parce que Jens Odgaard a inscrit un but monstrueux . Alors que le match était en train de se diriger vers un bon 0-0 des familles, le Danois, servi dos au but, s’est retourné pour décocher une patate imparable du pied gauche dans la lucarne pisane.

🚀 | La frappe monstrueuse de Jens Odgaard pour offrir la victoire à Bologne dans les derniers instants ! 💥🇩🇰 #PisaBologna pic.twitter.com/C1GnF8YepX…

FL pour SOFOOT.com

  • Copenhague va devoir lutter contre la relégation au Danemark
    Copenhague va devoir lutter contre la relégation au Danemark
    information fournie par So Foot 02.03.2026 21:31 

    On peut jouer la Ligue des champions et être relégué lors de la même saison, Villarreal CF l’avait notamment vécu en 2011-2012. Éliminé de la C1 en janvier après avoir terminé à la 31 e place de la phase de ligue, à l’issue d’une campagne loin d’être honteuse (8 ... Lire la suite

  • Pas d'opération prévue pour Kylian Mbappé, en soins à Paris pour faire examiner son genou
    Pas d'opération prévue pour Kylian Mbappé, en soins à Paris pour faire examiner son genou
    information fournie par So Foot 02.03.2026 20:47 

    Le bistouri reste a priori au vestiaire. Diminué depuis la mi-décembre en raison d’un genou gauche qui couine, Kylian Mbappé est actuellement à Paris avec le staff du Real Madrid , non pas pour faire un petit coucou à ses anciens potes du Paris Saint-Germain, mais ... Lire la suite

  • Un mort dans des affrontements lors du Superclásico au Chili
    Un mort dans des affrontements lors du Superclásico au Chili
    information fournie par So Foot 02.03.2026 19:06 

    Triste nouvelle au Chili. Le fameux Superclásico entre Colo-Colo et Universidad de Chile a été marqué par un affrontement meurtrier entre supporters. Le drame s’est produit ce dimanche, à quelques heures de la rencontre, alors qu’un convoi de supporters de Colo-Colo ... Lire la suite

  • La section féminine d’Arsenal peine encore à s’autofinancer
    La section féminine d’Arsenal peine encore à s’autofinancer
    information fournie par So Foot 02.03.2026 18:56 

    Le trophée brille, les comptes beaucoup moins. Selon le Guardian , les tenantes du titre de la Ligue des champions féminines Arsenal ont de nouveau dû compter sur le soutien financier de leur maison mère lors de l’exercice clos en mai dernier. Malgré une saison ... Lire la suite

