Vague de raids aériens pakistanais en Afghanistan, des victimes civiles selon l'Onu

(Ajoute bilans, précisions)

Le Pakistan a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi de nombreuses cibles en Afghanistan, faisant des victimes civiles selon les taliban et les Nations unies, après une accalmie dans le conflit en cours entre les deux pays sur fond d'efforts de médiation chinois.

Le dépôt de carburant de la compagnie aérienne privée Kam Air situé près de l'aéroport de Kandahar, qui fournit du carburant à des compagnies aériennes civiles ainsi qu'aux avions des Nations unies, a été touché, selon le porte-parole des taliban Zabihullah Mujahid.

Le Pakistan a également mené d'autres bombardements, notamment à Kaboul, tuant quatre personnes et faisant une douzaine de blessés. Des femmes et des enfants ont été tués, a déclaré Zabihullah Mujahid, ajoutant que cette agression "ne serait pas laissée sans conséquences".

Dans la province orientale de Nangarhar vendredi, un obus de mortier tiré par le Pakistan a touché une maison dans le district de Momandara, tuant une femme et un enfant, a déclaré un porte-parole des autorités provinciales.

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan a déclaré que les frappes aériennes à Kaboul avaient coûté la vie à au moins quatre civils et fait 14 blessés dans le quartier de Pul-e-Charkhi, dont des femmes et enfants.

Le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, a déclaré que ces bombardements entraient dans le cadre d'une opération visant des camps de groupes armés et des "infrastructures de soutien aux terroristes" dans les villes de Kaboul, Paktia et Kandahar.

Des dizaines de cibles ont été visées à travers le pays, a-t-il dit, démentant que des populations ou infrastructures civiles aient été touchées.

Le ministère afghan de la Défense a annoncé avoir riposté par des tirs de drones contre une base militaire pakistanaise à Kohat, dans le nord du pays. Deux personnes ont été blessées par des chutes de débris de drones, a déclaré un représentant des autorités locales.

Les combats entre le Pakistan et l'Afghanistan ont repris le mois dernier avec des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan qui, selon Islamabad, visaient des groupes armés opérant sur son territoire.

L'Afghanistan a qualifié ces frappes de violation de sa souveraineté et a annoncé des opérations de représailles.

Aucune frappe aérienne pakistanaise n'avait cependant été signalée au cours de la semaine écoulée sur fond d'efforts de médiation chinois. Le président Xi Jinping a diffusé des messages appelant à l'arrêt des combats.

Les accrochages au sol le long de la frontière de 2.600 km entre les deux pays ont été également moins nombreux.

Vendredi, les Nations unies ont communiqué un total d'au moins 75 civils tués et 193 autres blessés depuis la reprise des affrontements le 26 février. Les taliban affirment que plus de 110 civils ont été tués, des bilans rejetés par le Pakistan, qui dit ne viser que des groupes armés et leurs installations.

(Mohammad Yunus Yawar et Shilpa Jamkhandikar, rédigé par Sakshi Dayal et Christopher Cushing; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)