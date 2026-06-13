Budget: Lecornu demande à ses ministres de "corriger" les demandes des services

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Paris le 11 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande aux ministres de "corriger" les demandes de leurs administrations et d'identifier de "réelles priorités politiques" pour le projet de budget 2027, dans un courrier à leur intention révélé par Les Echos samedi.

"Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2027, les conférences de budgétisation ont fait apparaître plus de 30 milliards de demandes de financement, dont 24 milliards pour mettre en place de nouvelles dépenses", écrit le chef du gouvernement, dans cette lettre consultée par l'AFP.

Ces demandes des services aboutiraient "à la création de plus de 23.000 emplois (pour l'Etat et ses opérateurs, NDLR) dès l'an prochain et d'environ 40.000 sur la période 2027-2029", souligne la missive, dont l'objet s'intitule explicitement "Lettre de cadrage pour la préparation du projet de loi de finances pour 2027".

Regrettant des "demandes budgétaires (...) clairement pas priorisées", et "irréalistes" il estime en outre qu'elles "méconnaissent l'urgence du rétablissement des finances publiques", "élément déterminant de notre souveraineté, a fortiori dans le contexte géopolitique et macroéconomique actuel".

Ce dans un contexte où le gouvernement a promis de déposer un budget sans hausse d'impôts.

"Je vous demande, en conséquence, de reprendre la main sur les demandes exprimées par vos administrations et de les corriger. Vos échanges avec le ministre de l'Action et des Comptes publics permettront d'identifier de réelles priorités politiques, mais également des gains de productivité et des transformations (...) C'est à l'aune de ces travaux que je rendrai mes arbitrages", poursuit M. Lecornu.

"Nous devons être sérieux", "je compte sur vous", insiste-t-il.

La lettre a été adressée aux ministres en milieu de semaine, au démarrage d'un cycle de discussions bilatérales de trois semaines entre le ministre des Comptes publics, David Amiel, et ses collègues.

Le gouvernement doit présenter mi-juillet les grandes lignes du budget 2027. Avant cela, un comité d'alerte des finances publiques est prévu fin juin, qui pourrait être l'occasion d'annoncer de nouvelles coupes budgétaires alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur la situation économique.

La Banque de France doit présenter mardi ses prévisions actualisées pour la croissance française, attendues en baisse par rapport à la prévision initiale de 0,9% en 2026.

Le gouvernement table à ce stade sur un déficit à 5% du PIB cette année, après 5,1% en 2025.