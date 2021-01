Vaccination : CovidTracker met la pression sur le gouvernement pour les données

« VaccinTracker ne sera désormais plus mis à jour qu'à partir de données publiques officielles, dès que celles-ci seront disponibles. » Le site CovidTracker - site devenu une référence dans le suivi des chiffres de l'épidémie en France - met la pression sur le gouvernement et les autorités sanitaires, dans un message publié ce lundi 11 janvier. Grâce à son outil VaccinTracker, le site donnait régulièrement le nombre de personnes vaccinées. Une donnée qu'il était le seul à avoir, le gouvernement n'ayant toujours pas publié de chiffres en accès libre depuis le début de la campagne vaccinale le 27 décembre.

Guillaume Rozier, qui tient bénévolement ce site indépendant, explique que CovidTracker a « commencé à chercher, collecter et sommer les données publiées notamment dans la presse locale » fin décembre afin d'estimer le nombre de personnes vaccinées. « Le ministère de la Santé a contacté CovidTracker le 30 décembre afin de lui fournir des données officielles, plus exhaustives et à jour. Depuis, nous recevons régulièrement un nouveau chiffre du nombre de vaccinés de sa part. » Des chiffres que le ministère ne donne en revanche pas en accès libre, ce que dénonce CovidTracker. « Cette situation n'est pas conforme avec nos principes d'OpenData. »

Depuis le printemps, les données relatives à l'épidémie sont en effet publiées en toute transparence, et chacun est libre d'aller les parcourir et de

