La Chine "de plus en plus agressive" : Pékin accuse l'Allemagne "d'exagérer" les tensions régionales en Asie

La Chine "affirme de plus en plus sa suprématie régionale et, ce faisant, remet également en question les principes du droit international", a estimé la diplomatie allemande.

Johann Wadephul à Tokyo, au Japon, le 18 août 2025. ( POOL / SHUJI KAJIYAMA )

Détroit de Taïwan, mers de Chine orientale et méridionale... L'Allemagne a dénoncé dimanche l'"agressivité" de la Chine en Asie-Pacifique. Pékin a répondu lundi 18 août, accusant Berlin "d'exagérer les tensions" entre la Chine et ses voisins.

Durant une visite au Japon, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a affirmé que le géant asiatique menaçait de "modifier unilatéralement le statu quo et de déplacer les frontières en sa faveur" . Il a notamment cité les actions de Pékin dans le détroit de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale, où la Chine a des différends de souveraineté avec le Japon et les Philippines, entre autres pays.

"Toute escalade dans cette plaque tournante sensible du commerce international aurait de graves conséquences pour la sécurité et l'économie mondiales", a ajouté Johann Wadephul après un entretien avec son homologue japonais Takeshi Iwaya.

Une déclaration publiée dimanche avant la visite de l'Allemand au Japon indique que la Chine "affirme de plus en plus sa suprématie régionale et, ce faisant, remet également en question les principes du droit international".

"Le comportement de plus en plus agressif de la Chine (...) a également des implications pour nous en Europe : les principes fondamentaux de notre coexistence mondiale sont en jeu ici", a encore déclaré Johann Wadephul selon le communiqué.

"Paix et stabilité"

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a réagi lundi lors d'une conférence de presse régulière, affirmant que la situation en mers de Chine orientale et méridionale "restait globalement stable".

"Nous exhortons les parties concernées à respecter les pays de la région, à résoudre les problèmes par le dialogue et la consultation , et à préserver les intérêts communs de paix et de stabilité, plutôt que de susciter des confrontations et d'exagérer les tensions", a-t-elle souligné. "La question de Taïwan fait partie des affaires intérieures de la Chine", a-t-elle également ajouté.

Johann Wadephul avait également critiqué "le soutien de la Chine à la machine de guerre russe" en Ukraine. "Sans ce soutien, la guerre d'agression contre l'Ukraine ne serait pas possible. La Chine est le plus grand fournisseur de biens à double usage de la Russie et son meilleur client pour le pétrole et le gaz", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré, avant les pourparlers prévus lundi entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, que les garanties de sécurité pour Kiev étaient "cruciales".

Le sommet de vendredi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska "a clairement montré que pour une paix juste et durable, Moscou doit enfin agir. Jusqu'à ce que cela se produise, la pression sur la Russie doit être renforcée, notamment par une aide accrue à l'Ukraine", a noté Johann Wadephul.