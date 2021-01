Vaccination contre le Covid-19 : 58 départements affichent déjà complet

Quatre jours après le lancement officiel du site Santé.fr et alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est élargie à de nouveaux publics depuis lundi, le système arrive-t-il à saturation ? Selon les données collectées par BFMTV, il est désormais impossible de prendre rendez-vous dans 90 % des sites de vaccination proposés sur la plateforme. Concrètement, aucune date n'est disponible dans 58 départements.

Officiellement, plus de 800 centres sont recensées sur le site Santé.fr. Carte à l'appui, la plateforme lancée par le gouvernement vise à permettre l'identification rapide du centre de vaccination le plus proche. Le site redirige ensuite vers les plateformes permettant la prise de rendez-vous : Doctolib, Maiia ou KelDoc. Mais, c'est à cette étape-là que le bât blesse. En effet, la très large majorité des sites de vaccination affichent déjà complet. Dans 58 départements, il ne reste ainsi plus une seule place de libre. Cinq départements font en revanche figure d'exception avec plus de 50 % de centres offrant une prise de rendez-vous : la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Cantal, le Doubs et la Savoie. En Île-de-France, seuls deux départements offrent encore des places pour une première vaccination : l'Essonne et la Seine-Saint-Denis. Au total, ce sont seulement 86 centres, soit environ 10 % du total qui proposent une date de rendez-vous. Le délai d'attente peut aller de un à... 31 jours. Comme le

... Lire la suite sur LePoint.fr