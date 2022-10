Vaccin : la France bientôt contrainte de détruire des millions de doses ?

Une conséquence dramatique de la gestion de la crise du Covid-19. Comme l'indique L'Express , la France pourrait être contrainte de gâcher un important stock de doses de vaccins contre le coronavirus. En effet, selon les données communiquées par la direction générale de la Santé à nos confrères, les autorités sanitaires disposeraient de 1,85 million de flacons de Moderna et 1,7 million de flacons de Pfizer, soit un peu plus de 30 millions de doses de vaccins pouvant être injectées.

Malgré la hausse du nombre de cas à travers l'Hexagone, les injections sont en chute libre avec moins de 20 000 injections quotidiennes ces derniers jours. Des chiffres largement insuffisants pour écouler les stocks colossaux encore disponibles. Alors qu'une nouvelle campagne de vaccination de rappel commence début octobre, ce ne sont pas ces 30 millions de doses qui seront directement concernées.

Selon les recommandations de la Haute autorité de Santé (HAS), ce sont des vaccins adaptés aux nouveaux variants qui, une fois livrés à la France, seront utilisés en priorité pour les personnes les plus fragiles et non les doses de Pfizer et Moderna. « À court terme, les vaccins classiques resteront injectés jusqu'à l'arrivée des nouveaux vaccins bivalents. De plus, ces vaccins bivalents n'ont reçu une autorisation de mise sur le marché que dans le cadre du rappel vaccinal. Le stock de vaccins classiques permettra donc de maintenir

