Utilitaires: hausse du marché européen au 1er semestre, l'électrique progresse

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les ventes de véhicules utilitaires neufs électriques ou hybrides rechargeables ont nettement progressé dans l'Union européenne au premier semestre, même si le marché reste largement dominé par le diesel, selon les données publiées mercredi par l'organisation du secteur.

D'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de fourgons électriques ont bondi de 41,6% par rapport à la première moitié de l'année 2025, celles de camions électriques, de 47,7%, et celles de bus électriques, de 56,8%.

Globalement, l'ACEA évoque un premier semestre "positif" pour les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires, en dépit d'un contexte géopolitique défavorable.

Toutes motorisations confondues, 742.759 fourgons neufs ont été immatriculés au cours des six premiers mois de l'année en Europe, soit une hausse de 1,9% par rapport au premier semestre 2025.

Cette progression, tout comme celle des camions (+9,8%, avec 171.933 immatriculations), reflète la reprise d'un marché qui était resté bas sur la première moitié de l'année 2025, explique l'ACEA.

Les ventes de bus ont quant à elles affiché une "forte croissance" de 22,7%, à 22.590 unités.

Les véhicules utilitaires neufs électriques (hybrides rechargeables inclus) "ont continué de gagner des parts de marché mais les progrès restent trop lents, pénalisés par des conditions insuffisamment propices, en particulier pour les véhicules les plus lourds", observe l'ACEA.

Les fourgons électriques concentrent désormais 13,2% des parts de marché (contre 9,5% au premier semestre 2025), face au diesel toujours majoritaire (79,1%) malgré un léger recul.

Les camions électriques voient leurs immatriculations augmenter mais restent très minoritaires, avec 4,8% des parts de marché face à des camions diesel qui représentent 92,1% du marché et dont les ventes continuent d'augmenter.

Le marché européen des bus est celui dans lequel la décarbonation a le plus progressé, même si les ventes de diesel continuent leur hausse. Il se répartit entre les motorisations diesel (58,2%), l'électrique (27,7%) et l'hybride non-rechargeable (6,1%).