 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Utilitaires: hausse du marché européen au 1er semestre, l'électrique progresse
information fournie par Boursorama avec AFP 29/07/2026 à 08:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les ventes de véhicules utilitaires neufs électriques ou hybrides rechargeables ont nettement progressé dans l'Union européenne au premier semestre, même si le marché reste largement dominé par le diesel, selon les données publiées mercredi par l'organisation du secteur.

D'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de fourgons électriques ont bondi de 41,6% par rapport à la première moitié de l'année 2025, celles de camions électriques, de 47,7%, et celles de bus électriques, de 56,8%.

Globalement, l'ACEA évoque un premier semestre "positif" pour les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires, en dépit d'un contexte géopolitique défavorable.

Toutes motorisations confondues, 742.759 fourgons neufs ont été immatriculés au cours des six premiers mois de l'année en Europe, soit une hausse de 1,9% par rapport au premier semestre 2025.

Cette progression, tout comme celle des camions (+9,8%, avec 171.933 immatriculations), reflète la reprise d'un marché qui était resté bas sur la première moitié de l'année 2025, explique l'ACEA.

Les ventes de bus ont quant à elles affiché une "forte croissance" de 22,7%, à 22.590 unités.

Les véhicules utilitaires neufs électriques (hybrides rechargeables inclus) "ont continué de gagner des parts de marché mais les progrès restent trop lents, pénalisés par des conditions insuffisamment propices, en particulier pour les véhicules les plus lourds", observe l'ACEA.

Les fourgons électriques concentrent désormais 13,2% des parts de marché (contre 9,5% au premier semestre 2025), face au diesel toujours majoritaire (79,1%) malgré un léger recul.

Les camions électriques voient leurs immatriculations augmenter mais restent très minoritaires, avec 4,8% des parts de marché face à des camions diesel qui représentent 92,1% du marché et dont les ventes continuent d'augmenter.

Le marché européen des bus est celui dans lequel la décarbonation a le plus progressé, même si les ventes de diesel continuent leur hausse. Il se répartit entre les motorisations diesel (58,2%), l'électrique (27,7%) et l'hybride non-rechargeable (6,1%).

Automobile / Equipementiers

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de l'application Deezer sur un smartphone. (Crédit: freestocks.org / Pexels)
    Deezer embarque Winamp dans le streaming premium
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ... Lire la suite

  • Un hélicoptère de lutte contre les incendies largue de l'eau pour rafraîchir une zone touchée par des feux de forêt à l'ouest de Madrid, le 28 juillet 2026 ( AFP / MIGUEL RIOPA )
    Incendies en Espagne : sans reprises de feux, des dizaines de milliers d'évacués rentrent chez eux
    information fournie par AFP 29.07.2026 10:24 

    Plus de 20.000 personnes évacuées à la suite de terribles incendies de forêt en Espagne ont retrouvé leur domicile, les services de secours annonçant mercredi matin qu'il n'y a pas eu de reprises de feu dans la nuit. Concrètement, "24.000 personnes évacuées ont ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Liquidation judiciaire de l'usine de Fibre Excellence à Tarascon
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:15 

    Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank