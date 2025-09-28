USA-Une fusillade dans une église du Michigan fait au moins un mort et 9 blessés

(Actualisé avec nouveau bilan)

par Joseph Tanfani, Brendan O'Brien et Rebecca Cook

Un homme a ouvert le feu dans une église mormone dans l'Etat américain du Michigan dimanche, tuant au moins une personne en blessant neuf autres, a annoncé la police locale.

L'homme a défoncé la porte du bâtiment avec son véhicule et en est sorti avant de tirer avec une arme de type fusil d'assaut, a déclaré William Renye, chef de la police de Grand Blanc, ajoutant que des centaines de personnes se trouvaient dans l'église, qui a ensuite pris feu.

Des images de l'église située à Grand Blanc, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient de la fumée s'échappant du bâtiment tandis que des pompiers tentaient d'éteindre l'incendie et que des véhicules d'urgence étaient stationnés à proximité.

Les autorités s'attendent à trouver d'autres victimes dans les ruines, a déclaré le chef de la police.

La police n'a pas divulgué dans l'immédiat le nom du suspect, décédé sur les lieux lors d'un échange de tirs avec deux agents. William Renye a décrit l'auteur de l'attaque comme un homme de 40 ans originaire de Burton, dans le Michigan.

"J'ai le cœur brisé pour la communauté de Grand Blanc", a déclaré la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "La violence, où qu'elle soit, et surtout dans un lieu de culte, est inacceptable."

L'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi et le président américain Donald Trump ont indiqué avoir été informés de la fusillade.

"Une telle violence dans un lieu de culte est déchirante et effrayante", a déclaré Pam Bondi sur X.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré que la fusillade semblait être "une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis", indiquant que le FBI était sur place.

"Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement !"

L'église de Jésus Christ des saints des derniers jours est officieusement connue sous le nom d'église des Mormons.

Grand Blanc, ville de 7.700 habitants, se situe à environ 97 km au nord-ouest de Detroit.

(Reportage Brendan O'Brien à Chicago, Joseph Tanfani à New York et Rebecca Cook à Grand Blanc, version française Benjamin Mallet)