USA-Une bannière à l'effigie de Trump déployée au DoJ
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 06:01

Une bannière à l'effigie du président américain a été déployée jeudi sur la façade du département de la Justice, alors que Donald Trump tente d'imprimer sa marque sur les institutions fédérales depuis son retour à la Maison blanche.

La bannière bleue portant le slogan "Rendre l'Amérique à nouveau sûre" ("Make America Safe Again") a été déroulée entre deux colonnes sur la façade du bâtiment.

Des bannières à l'effigie de Donald Trump ont été déployées l'an dernier sur les façades des départements du Travail et de l'Agriculture ainsi que sur les bâtiments de l'Institut des Etats-Unis pour la paix.

Le nom du président a également été adjoint au bâtiment de l'Institut des Etats-Unis pour la paix de Washington.

Un porte-parole du département de la Justice a dit dans un communiqué cité par NBC News que le département était "fier" de célébrer sont "travail historique pour rendre l'Amérique à nouveau sûre sous la direction du président Trump".

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

