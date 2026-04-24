USA-Un soldat inculpé pour avoir parié sur la capture de Maduro

Un soldat américain impliqué dans l'opération ayant mené à la capture de Nicolas Maduro a été inculpé pour avoir parié sur la chute du président vénézuélien, a déclaré jeudi le département de la Justice.

Dans les semaines précédant l'opération, Gannon Ken Van Dyke, un sergent-chef des Forces spéciales de l'armée américaine, a utilisé des informations classées pour parier sur l'entrée des forces américaines au Venezuela et l'éviction de Nicolas Maduro.

Gannon Ken Van Dyke avait engrangé un bénéfice d'environ 400.000 dollars (342.250 euros).

Un grand jury a inculpé Gannon Ken Van Dyke, 38 ans, des chefs d'utilisation illégale d'informations gouvernementales confidentielles à des fins personnelles, de vol d'informations gouvernementales non publiques, de fraude sur les matières premières, de fraude électronique et de transaction financière illégale.

La plateforme Polymarket, sur laquelle les paris avaient été placés, a dit sur le réseau social X qu'elle avait saisi le département de la Justice de cette affaire. "Les délits d'initié n'ont pas leur place sur Polymarket. L'arrestation d'aujourd'hui prouve que le système fonctionne."

Les procureurs ont déclaré que Gannon Ken Van Dyke avait été impliqué dans "la préparation et l'exécution" de l'opération visant à capturer Nicolas Maduro, sans fournir davantage de détails.

(Jasper Ward à Washington et Luc Cohen à New York; version française Camille Raynaud)