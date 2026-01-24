 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Un homme abattu par des agents de l'ICE à Minneapolis
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 19:05

Un homme a été abattu à Minneapolis par des agents fédéraux américains, ont déclaré des responsables locaux et fédéraux, deuxième fusillade mortelle impliquant la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement ou ICE) dans le cadre répression contre l'immigration dans cette ville du nord des Etats-Unis.

L'homme, qui n'a pas été identifié, était armé d'un pistolet et de deux chargeurs, a indiqué le département de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information en continu montre des personnes masquées et vêtues de gilets aux prises avec un homme dans une rue enneigée, avant que des coups de feu ne retentissent. Sur la vidéo, l'homme s'effondre au sol, et plusieurs autres coups de feu se font entendre.

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a appelé à la fin immédiate des opérations de contrôle de l'immigration menées par l'administration de Donald Trump dans cet Etat.

"Je viens de parler avec la Maison Blanche après une nouvelle horrible fusillade par des agents fédéraux ce matin", écrit Tim Walz sur le réseau social X.

"C'est révoltant. Le président doit mettre fin à cette opération. Retirez les milliers d'agents violents et non formés du Minnesota. Tout de suite", a-t-il ajouté.

Tina Smith, sénatrice démocrate américaine du Minnesota, a évoqué une fusillade "catastrophique".

Les autorités de Minneapolis ont appelé au calme pendant l'enquête. Des images vidéo montrent des agents de l'immigration utilisant des gaz lacrymogènes contre une foule qui ne cesse de grossir.

"Nous demandons au public de garder son calme et d'éviter le secteur immédiat", peut-on lire dans un communiqué de la ville de Minneapolis.

D'importantes manifestations contre la police de l'immigration ont gagné plusieurs villes américaines après qu'un agent a abattu le 7 janvier Renee Good, une citoyenne américaine, alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture.

(Reportage Katharine Jackson et Karl Plume; version française Claude Chendjou)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les participants à la gauche unitaire réunis à Tours, le 24 janvier 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    A Tours, la gauche unitaire annonce sa primaire pour le 11 octobre
    information fournie par AFP 24.01.2026 19:21 

    La primaire de la gauche non mélenchoniste en vue de la présidentielle de 2027 a passé la vitesse supérieure samedi à Tours, où ses représentants ont annoncé qu'elle aurait lieu le 11 octobre prochain, même si le PS, divisé en interne, doit encore se prononcer ... Lire la suite

  • Indonésie: au moins 8 morts et plus de 80 disparus dans un glissement de terrain
    Indonésie: au moins 8 morts et plus de 80 disparus dans un glissement de terrain
    information fournie par AFP Video 24.01.2026 18:15 

    Au moins huit personnes ont péri samedi dans un glissement de terrain survenu en pleine nuit dans l'île indonésienne de Java et plus de 80 personnes restent portées disparues, a annoncé l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

  • Présidentielle: la primaire de la gauche unitaire aura lieu le 11 octobre (Autain)
    Présidentielle: la primaire de la gauche unitaire aura lieu le 11 octobre (Autain)
    information fournie par AFP Video 24.01.2026 18:04 

    La primaire de la gauche unitaire (sans La France insoumise, Raphaël Glucksmann ou le Parti communiste) en vue de la présidentielle se tiendra le 11 octobre, annonce la députée Clémentine Autain, lors d'une conférence de presse à Tours avec les autres candidats ... Lire la suite

  • A Tours, la gauche unitaire tracte pour le maire sortant
    A Tours, la gauche unitaire tracte pour le maire sortant
    information fournie par AFP Video 24.01.2026 18:02 

    Des représentants de la gauche unitaire, dont Marine Tondelier, Clémentine Autain et François Ruffin, tractent en soutien au maire de Tours Emmanuel Denis, maire sortant de la ville d'Indre-et-Loire, avant un rassemblement pour annoncer la date et les modalités ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank