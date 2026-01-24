USA-Un homme abattu par des agents de l'ICE à Minneapolis

Un homme a été abattu à Minneapolis par des agents fédéraux américains, ont déclaré des responsables locaux et fédéraux, deuxième fusillade mortelle impliquant la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement ou ICE) dans le cadre répression contre l'immigration dans cette ville du nord des Etats-Unis.

L'homme, qui n'a pas été identifié, était armé d'un pistolet et de deux chargeurs, a indiqué le département de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information en continu montre des personnes masquées et vêtues de gilets aux prises avec un homme dans une rue enneigée, avant que des coups de feu ne retentissent. Sur la vidéo, l'homme s'effondre au sol, et plusieurs autres coups de feu se font entendre.

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a appelé à la fin immédiate des opérations de contrôle de l'immigration menées par l'administration de Donald Trump dans cet Etat.

"Je viens de parler avec la Maison Blanche après une nouvelle horrible fusillade par des agents fédéraux ce matin", écrit Tim Walz sur le réseau social X.

"C'est révoltant. Le président doit mettre fin à cette opération. Retirez les milliers d'agents violents et non formés du Minnesota. Tout de suite", a-t-il ajouté.

Tina Smith, sénatrice démocrate américaine du Minnesota, a évoqué une fusillade "catastrophique".

Les autorités de Minneapolis ont appelé au calme pendant l'enquête. Des images vidéo montrent des agents de l'immigration utilisant des gaz lacrymogènes contre une foule qui ne cesse de grossir.

"Nous demandons au public de garder son calme et d'éviter le secteur immédiat", peut-on lire dans un communiqué de la ville de Minneapolis.

D'importantes manifestations contre la police de l'immigration ont gagné plusieurs villes américaines après qu'un agent a abattu le 7 janvier Renee Good, une citoyenne américaine, alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture.

(Reportage Katharine Jackson et Karl Plume; version française Claude Chendjou)