USA-Un fils de Rob Reiner placé en garde à vue pour homicide après la mort du réalisateur

(Actualisé avec garde à vue de Nick Reiner, précisions)

par Steve Gorman

Le fils cadet de Rob Reiner a été placé en garde à vue pour homicide présumé dans le cadre de l'enquête sur la mort du réalisateur américain et de son épouse Michele Singer, retrouvés poignardés à leur domicile à Los Angeles, a annoncé lundi la police.

Nick Reiner, né en 1993, est en détention provisoire dans la prison du comté de Los Angeles, a précisé un responsable. Une caution de quatre millions de dollars a été fixée.

Les corps du réalisateur de "Quand Harry rencontre Sally", âgé de 78 ans, et de son épouse photographe, 68 ans, ont été retrouvés dimanche après-midi dans leur maison du quartier cossu de Brentwood.

Dès les premières constatations - pas de traces d'effraction notamment -, les enquêteurs se sont orientés vers la piste de l'homicide. Selon plusieurs médias locaux, le couple présentait des blessures infligées au moyen d'un couteau.

Nick Carney a multiplié les séjours en centre de désintoxication pour soigner une dépendance à la drogue depuis l'adolescence, selon plusieurs médias américains. Une addiction qui a pesé sur les relations avec ses parents et sa famille - Nick Carney a un frère, une soeur et une demi-soeur.

En 2015, le jeune homme avait coécrit le scénario de "Being Charlie", un film réalisé par son père sur un garçon de 18 ans en proie à des addictions.

Rob Reiner avait joué comme acteur dans la série culte "All in the Family" avant une carrière prolifique à Hollywood en tant que réalisateur avec des films comme "Quand Harry rencontre Sally", "Princess Bride", "Misery" ou encore "The American President".

Rob Reiner, originaire de New York, était également connu pour son activisme politique, avec notamment en 2004, le soutien accordé au démocrate John Kerry à l'occasion de l'élection présidentielle. Critique de Donald Trump, il a également soutenu les démocrates Al Gore et Hillary Clinton.

(Reportage Steve Gorman à Los Angeles et Dietrich Knauth à New York; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)