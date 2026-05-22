USA-Tulsi Gabbard démissionne de son poste de directrice du renseignement national

(Actualisé avec déclaration de Trump)

Tulsi Gabbard a annoncé vendredi dans une lettre adressée à Donald Trump, et publiée sur X, sa démission du poste de directrice du renseignement national des Etats-Unis.

"Je suis extrêmement reconnaissante pour la confiance que vous m'avez accordée et pour l'opportunité de mener le bureau de directrice du renseignement national lors de l'année et demie écoulée", écrit-elle, précisant que sa démission prendra effet le 30 juin.

Tulsi Gabbard, 45 ans, explique son départ par la nécessité d'accompagner son mari, diagnostiqué récemment d'une forme rare de cancer des os.

Selon une personne au fait du sujet, Tulsi Gabbard, lieutenant-colonel de l'armée de terre de réserve des États-Unis, aurait été poussée au départ par la Maison blanche.

Donald Trump a également mis en avant l'état de santé de l'époux de Tulsi Gabbard dans une publication sur son réseau Truth Social pour justifier son départ.

Il a salué "le bon travail" de la directrice démissionnaire et annoncé qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé en tant que directeur intérimaire du renseignement national.

Donald Trump a souvent fait part de ses différends avec Tulsi Gabbard sur le conflit avec l'Iran, la qualifiant de "plus conciliante" que lui sur la question du nucléaire iranien.

Tulsi Gabbard a prévenu le président américain de son intention de démissionner lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison blanche vendredi, selon le site internet de Fox News, premier média à avoir annoncé le départ de la directrice du renseignement national.

(Reportage par Ismail Shakil et Doina Chiacu; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)