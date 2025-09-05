USA-Trump veut que le Pentagone soit renommé "département de la Guerre"

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

par Nandita Bose et Idrees Ali

Donald Trump va signer vendredi un décret destiné à lancer le processus de changement de nom du département de la Défense, que le président américain veut rebaptiser "département de la Guerre", a déclaré jeudi un représentant de la Maison blanche.

Ce décret autorisera le Pentagone et le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, à utiliser les titres de "département de la Guerre" et "secrétaire de la Guerre" dans les correspondances officielles et les communications publiques, est-il indiqué dans un document de la Maison blanche.

Instruction va être donnée à Pete Hegseth de recommander les mesures législatives et exécutives nécessaires à rendre ce changement de nom permanent, une démarche qui permettrait à Donald Trump d'imposer son empreinte sur la plus grande organisation du gouvernement fédéral américain et coûterait vraisemblablement plusieurs centaines de millions de dollars.

Depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier, le président américain a entrepris de changer les noms de différents lieux et institutions, comme le Golfe du Mexique, rétablissant également les noms d'origine de bases militaires qui avaient été modifiés à la suite des vastes manifestations en faveur de la justice raciale à travers les Etats-Unis.

Changer le nom d'un département fédéral est une démarche rare, qui nécessite l'aval du Congrès américain. Les pairs républicains de Donald Trump contrôlent avec une majorité étroite le Sénat et la Chambre des représentants, dont les chefs de file du Parti républicain s'abstiennent de s'opposer aux initiatives du président américain.

Jadis appelé "département de la Guerre", le département de la Défense a été rebaptisé ainsi par le Congrès en 1949, une démarche qui, selon les historiens, était destinée en partie à montrer que les Etats-Unis cherchaient à prévenir de quelconques guerres.

Modifier le nom du département s'accompagnera d'un coût élevé, nécessitant de mettre à jour un éventail de documents, papiers à en-tête, panneaux et autres, utilisés non seulement par le Pentagone à Washington mais aussi par les installations militaires américaines à travers le monde.

Les détracteurs de ce projet déplorent une démarche coûteuse et une distraction inutile pour le Pentagone.

Un élu républicain de haut rang a rédigé cette année un projet de loi destiné à faciliter les efforts de Donald Trump pour réorganiser et renommer les agences fédérales américaines.

"Nous allons le faire", avait dit le chef de la Maison blanche le mois dernier à propos du changement de nom du département de la Défense. "Je suis sûr que le Congrès approuvera cela si c'est nécessaire (...) Défense, c'est trop défensif. Nous voulons être défensifs, mais nous voulons également être offensifs si nous devons l'être".

(Nandita Bose et Idrees Ali, avec la contribution d'Ismail Shakil; version française Jean Terzian)