 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump signe un décret désignant Antifa comme "organisation terroriste"
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 02:03

Donald Trump a signé lundi un décret désignant le mouvement Antifa comme "organisation terroriste", a déclaré la Maison blanche, une annonce qui intervient après que le président américain a promis de prendre des mesures contre les groupes de la "gauche radicale" à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk.

Militant ultra-conservateur au rôle crucial auprès des jeunes électeurs lors de la campagne présidentielle américaine l'an dernier, Charlie Kirk a été tué par balle le 10 septembre alors qu'il s'exprimait lors d'un rassemblement en plein air sur le campus d'une université de l'Utah.

Si les enquêteurs n'ont toujours pas déterminé le mobile de l'attaque et n'ont signalé aucune appartenance du suspect à de quelconques groupes, Donald Trump et ses alliés républicains ont blâmé, avant même l'arrestation d'un suspect, la "gauche radicale" pour l'assassinat de Charlie Kirk.

Le président américain et de hauts représentants de son administration reprochent de longue date aux groupes de gauche d'avoir créé une atmosphère hostile à l'encontre des conservateurs et se servent de la mort de Charlie Kirk comme prétexte pour remettre en oeuvre des plans de répression.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de prendre des mesures contre le mouvement Antifa qui, selon la Ligue anti-diffamation (ADL), organisation civique luttant contre l'extrémisme, est un "mouvement décentralisé, sans chef, composé d'un ensemble déconstruit de groupes, réseaux et individus".

"Si certains acteurs extrémistes qui revendiquent leur affiliation à Antifa prennent effectivement part à des violences ou du vandalisme lors de rassemblements et d'événements, cela n'est pas la norme", est-il écrit sur le site internet de l'ADL.

Dans le succinct décret présidentiel signé lundi, Donald Trump ordonne à "tous les départements et agences compétents (...) d'enquêter, déstabiliser et démanteler toutes les opérations illégales" menées par Antifa ou quiconque finance de tels agissements, a fait savoir la Maison blanche.

"Les individus liés et agissant pour le compte d'Antifa collaborent avec d'autres organisations et entités dans le but de répandre et fomenter des violences politiques et réprimer la parole politique licite", est-il ajouté.

Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral américain n'avait jamais désigné des groupes présents uniquement aux Etats-Unis comme des organisations terroristes, principalement en raison des protections prévues par la Constitution américaine.

Toutefois un représentant du département de la Justice au fait du sujet a déclaré que le décret de Donald Trump allait élargir le champ de surveillance et d'action des autorités.

Des détracteurs ont prévenu que cette démarche pouvait constituer une attaque contre la liberté d'expression et contre les opposants au locataire républicain de la Maison blanche.

Par le passé, des experts en violence politique et des représentants des forces de l'ordre américaines ont identifié les attaques menées par des groupes d'extrême droite comme la principale source d'extrémisme violent aux Etats-Unis.

Avant que Donald Trump ne signe lundi ce décret, des experts juridiques ont déclaré qu'une telle démarche pourrait manquer de fondement légal, serait difficile à mettre en oeuvre et provoquerait des craintes pour la liberté d'expression, alors que souscrire à une idéologie n'est généralement pas constitutif d'un crime.

(Jeff Mason, Trevor Hunnicutt et Jana Winter; version française Jean Terzian)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump de retour à la tribune de l'ONU, Zelensky à l'affût
    information fournie par AFP 23.09.2025 04:13 

    Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes", tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'efforcera à nouveau de battre le rappel face à l'inflexibilité russe. Le président ... Lire la suite

  • Le président américain, Donald Trump, écoute son ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui s’exprime lors d’un événement consacré à la santé à l’ère de la technologie, à la Maison Blanche à Washington, le 30 juillet 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump lie le paracétamol à l'autisme malgré les doutes des scientifiques
    information fournie par AFP 23.09.2025 04:06 

    Donald Trump a fortement déconseillé lundi le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant à un risque d'autisme élevé pour les enfants en dépit d'avis contraires des médecins, avant de jeter un discrédit infondé sur les vaccins. "N'en prenez pas" et "n'en donnez ... Lire la suite

  • Une femme se tient devant un rayon de supermarché quasiment vidé à Hong Kong alors que le super typhon Ragasa approche de la ville, le 23 septembre 2025 ( AFP / Mladen ANTONOV )
    Hong Kong se prépare à une "menace grave" à l'approche du super typhon Ragasa
    information fournie par AFP 23.09.2025 03:54 

    Les autorités de Hong Kong se préparent dans l'urgence à l'arrivée du super typhon Ragasa mardi et mettent en garde contre une "menace grave" comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la ville. Selon le service météorologique ... Lire la suite

  • La cheffe de l'Eglise de l'Unification, Han Hak-ja, arrive au tribunal à Séoul le 22 septembre 2025 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Corée du Sud : la cheffe de l'Eglise de l'Unification arrêtée
    information fournie par AFP 23.09.2025 01:28 

    La cheffe de l'Eglise de l'Unification, encore appelée secte Moon, a été arrêtée mardi en vertu d'un mandat émis par tribunal de Séoul, a annoncé le parquet, qui l'accuse de corruption. Han Hak-ja, 82 ans, a été immédiatement placée en détention provisoire. "Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank