 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump signe le texte du Congrès demandant la publication du dossier Epstein
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 02:30

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir promulgué le texte voté mardi pour le Congrès qui contraint le département de la Justice à publier des documents de l'affaire Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank