USA-Trump signe le texte du Congrès demandant la publication du dossier Epstein
information fournie par Reuters•20/11/2025 à 02:30
Le président
américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir promulgué le
texte voté mardi pour le Congrès qui contraint le département de
la Justice à publier des documents de l'affaire Jeffrey Epstein,
retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic
sexuel de mineures.
Le président brésilien Lula a remis mercredi la très sensible question de la sortie des énergies fossiles à l'agenda de la conférence de l'ONU sur le climat, prônant un consensus mais insistant pour en faire l'un des acquis de la première COP en Amazonie. "Il faut ...
Lire la suite
L'Ukraine a reçu mercredi une nouvelle proposition de paix de la part des Etats-Unis qui requiert notamment qu'elle cède des territoires à la Russie et réduise son armée de moitié, au moment où elle subissait l'une des frappes russes les plus meurtrières de l'année. ...
Lire la suite
Donald Trump a dit mercredi vouloir mettre fin aux "atrocités" au Soudan, ravagé par plus de deux ans de conflit, après que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lui a demandé de s'impliquer. Le Conseil de souveraineté du Soudan, dirigé par le chef de ...
Lire la suite
par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après une séance en dents de scie, les valeurs du secteur de la technologie regagnant du terrain avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia. L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ...
Lire la suite
