 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump réclame 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 10:53

par Rishabh Jaiswal, Shivani Tanna et Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi soir que son administration réclamait 1 milliard de dollars à Harvard pour mettre fin aux enquêtes fédérales sur les politiques de l'université alors que les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord définitif malgré des mois de négociations.

L'administration Trump menace de retirer les fonds fédéraux accordés à Harvard et à plusieurs autres universités en raison de questions telles que les manifestations pro-palestiniennes contre la guerre menée par Israël à Gaza, la diversité sur les campus et les politiques relatives aux personnes transgenres.

Donald Trump accuse Harvard et d'autres universités d'antisémitisme en raison de la tenue de manifestations pro-palestiniennes.

"Nous réclamons désormais un milliard de dollars de dommages et intérêts et ne voulons plus avoir affaire à l'université Harvard à l'avenir", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social, sans préciser comment il était parvenu à ce montant ni à quels dommages et intérêts il faisait exactement référence.

Le message de Donald Trump fait suite à un article du New York Times, citant des sources, selon lequel l'administration américaine aurait renoncé à exiger une compensation financière de Harvard dans le cadre des négociations en cours pour parvenir à un accord. Le président américain a rejeté cette information.

Donald avait déclaré en septembre qu'un accord était proche et qu'il impliquerait un paiement de 500 millions de dollars par Harvard.

Harvard, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le gouvernement a conclu des accords avec certaines universités pour cesser ses enquêtes. Harvard a poursuivi l'administration Trump en justice l'année dernière et un juge a ensuite statué que le gouvernement avait illégalement mis fin à certaines subventions accordées à l'université.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal et Shivani Tanna à Bangalore, avec Kanishka Singh à Washington ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank