USA-Trump réclame 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard

par Rishabh Jaiswal, Shivani Tanna et Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi soir que son administration réclamait 1 milliard de dollars à Harvard pour mettre fin aux enquêtes fédérales sur les politiques de l'université alors que les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord définitif malgré des mois de négociations.

L'administration Trump menace de retirer les fonds fédéraux accordés à Harvard et à plusieurs autres universités en raison de questions telles que les manifestations pro-palestiniennes contre la guerre menée par Israël à Gaza, la diversité sur les campus et les politiques relatives aux personnes transgenres.

Donald Trump accuse Harvard et d'autres universités d'antisémitisme en raison de la tenue de manifestations pro-palestiniennes.

"Nous réclamons désormais un milliard de dollars de dommages et intérêts et ne voulons plus avoir affaire à l'université Harvard à l'avenir", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social, sans préciser comment il était parvenu à ce montant ni à quels dommages et intérêts il faisait exactement référence.

Le message de Donald Trump fait suite à un article du New York Times, citant des sources, selon lequel l'administration américaine aurait renoncé à exiger une compensation financière de Harvard dans le cadre des négociations en cours pour parvenir à un accord. Le président américain a rejeté cette information.

Donald avait déclaré en septembre qu'un accord était proche et qu'il impliquerait un paiement de 500 millions de dollars par Harvard.

Harvard, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le gouvernement a conclu des accords avec certaines universités pour cesser ses enquêtes. Harvard a poursuivi l'administration Trump en justice l'année dernière et un juge a ensuite statué que le gouvernement avait illégalement mis fin à certaines subventions accordées à l'université.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal et Shivani Tanna à Bangalore, avec Kanishka Singh à Washington ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)