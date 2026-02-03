USA-Trump promulgue la loi mettant fin au "shutdown"

(Actualisé avec détails)

Le président américain Donald Trump a promulgué mardi une loi budgétaire mettant fin à la fermeture partielle de l'administration fédérale ("shutdown").

Le texte prévoit le financement des départements de l'administration américaine en séparant toutefois le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS), qui n'est prolongé que jusqu'au 13 février.

Les Etats-Unis étaient entrés samedi en "shutdown", le Congrès n'étant pas parvenu à approuver un accord visant à maintenir le financement des opérations du gouvernement fédéral.

Le Sénat avait adopté vendredi soir le plan de dépenses par un vote bipartite de 71 voix contre 29 mais la Chambre des représentants était en vacances parlementaires.

Le texte a été adopté de justesse mardi par la Chambre des représentants, par 217 voix contre 214.

(Richard Cowan et Daphne Psaledakis, version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)