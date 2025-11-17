USA-Trump fait volte-face, demande au Congrès de voter pour la publication du 'dossier Epstein'

Donald Trump a exhorté dimanche soir ses pairs républicains du Congrès à voter en faveur de la publication des documents judiciaires liés à Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures, une décision qui marque une volte-face du président américain, opposé jusque-là à une telle démarche.

Selon des courriels rendus publics la semaine dernière par des élus démocrates à la Chambre des représentants, Jeffrey Epstein a écrit que Donald Trump était au courant que des jeunes filles mineures étaient victimes d'abus de sa part.

Donald Trump a régulièrement répété n'avoir eu aucune connaissance des crimes attribués à Jeffrey Epstein, avec lequel il a été photographié il y a plusieurs décennies. Le président américain a dit avoir été ami avec le financier avant de prendre ses distances.

"Les républicains de la Chambre des représentants doivent voter pour la publication du dossier Epstein, parce que nous n'avons rien à cacher", a écrit le locataire républicain de la Maison blanche sur son réseau social Truth.

"Il est temps d'en finir avec ce canular des démocrates perpétré par des lunatiques de la gauche radicale dans le but de détourner l'attention des grands succès du Parti républicain, dont notre récente victoire sur le 'shutdown' des démocrates".

Donald Trump a effectué ces commentaires après que le 'speaker' de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a dit penser que la publication de documents judiciaires du dossier Epstein permettrait de dissiper les accusations selon lesquelles le président américain aurait eu un quelconque lien avec les crimes commis par Jeffrey Epstein.

Les républicains sont majoritaires dans les deux chambres du Congrès.

Dénonçant ce qu'il décrit comme une campagne de diffamation orchestrée par les démocrates pour lui nuire, Donald Trump a récemment demandé qu'une enquête soit ouverte sur les liens entretenus avec Jeffrey Epstein par des personnalités démocrates.

L'affaire Epstein a provoqué tensions et querelles jusque dans les rangs du mouvement trumpiste "MAGA" (Make America Great Again) au Congrès. Donald Trump a annoncé vendredi retirer son soutien à l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, l'une des plus virulentes représentantes des MAGA, après des critiques émises par celle-ci à propos de la gestion du dossier Epstein.

Nombre de fidèles de Donald Trump pensent que le gouvernement cache des informations sensibles à propos de Jeffrey Epstein, dont les liens que le financier délinquant sexuel entretenait avec des personnalités influentes.

(Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)